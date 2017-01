Kehrtwende im Streit um Marathonturm

Zuletzt als Abrisskandidat gehandelt, soll das Zeugnis Chemnitzer Stadtgeschichte nun doch erhalten bleiben. Nicht nur dessen künftige Nutzer zeigen sich überrascht.

Von Michael müller und Benjamin Lummer

erschienen am 21.01.2017



Wird, was lange währt, doch endlich gut? Und am Ende aus eigener Kraft sogar? Im Falle des großteils sanierungsbedürftigen Sportforums an der Reichenhainer Straße sieht es nunmehr ganz danach aus. Das Rathaus plant, in diesem und im kommenden Jahr 3,3 Millionen Euro zusätzlich in den Sportkomplex zu investieren. Der Stadtrat muss dem Vorhaben im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2017/18 noch zustimmen.

Gut die Hälfte des Geldes (1,8 Millionen Euro) soll in die insgesamt 6,4Millionen Euro teure Sanierung des Hauptstadions fließen. Eigentlich hätte dieser Anteil über Fördermittel finanziert werden sollen. Doch der Bund, dessen Leistungskader die Anlage mit nutzen, zieht nicht mit. "Im Oktober des vergangenen Jahres hat der Bund gegenüber dem Freistaat mitgeteilt, dass er diese Maßnahme zurückstellt und für die Förderplanung 2017 nicht berücksichtigt", sagte ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums, das dem Vorhaben nach eigenen Angaben höchste Priorität eingeräumt und Geld dafür eingeplant hatte.

Der Bund habe diese Entscheidung nicht begründet, heißt es aus Dresden. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig beklagt eine fehlende Unterstützung seitens der Sportfunktionäre. "Anscheinend räumt der Deutsche Leichtathletikverband den Chemnitzer Sportlern keine Priorität ein", sagte sie. Und weiter: "Die Erfolge der vergangenen Jahre zeigen ein anderes Bild." Die Dreispringer Max Heß und Kristin Gierisch beispielsweise gewannen 2016 jeweils Silber bei der Hallen-Weltmeisterschaft.

Die eigentliche Überraschung ist das zweite Vorhaben, in das die übrigen 1,5 Millionen Euro fließen sollen. Die sind laut Rathaus für die Sanierung des maroden, 27 Meter hohen Marathonturms des Stadions vorgesehen. Das auf insgesamt 2,1Millionen Euro kalkulierte und daher ebenfalls auf Fördermittel angewiesene Projekt hatte die Oberbürgermeisterin bislang kategorisch abgelehnt. Zu viel Geld für einen Bau, den eigentlich niemand braucht und der noch dazu aus der NS-Zeit stammt, so Ludwig. Es gehe aber um ein denkmalgeschütztes Stück Chemnitzer Identität, konterten Kritiker.

Wie kam es zum Sinneswandel? Für den Turm wurde doch noch eine "sinnvolle Nutzung" gefunden, erklärte die Stadt gestern. Er soll neues Zuhause des bislang in einem schmucklosen Zweckbau untergebrachten Olympiastützpunkts Chemnitz/Dresden werden. Dessen Leiter Thomas Weise zeigt sich von dem Vorschlag angetan, vor allem aber komplett überrascht. "Das ist eine völlige neue Idee", sagte er gestern. Bisher sei der Olympiastützpunkt davon ausgegangen, dass er mit in das Sportinternat einzieht, das derzeit saniert wird. "Ich würde es aber absolut nicht bedauern, wenn wir stattdessen im Turm unterkommen", sagte Weise. Das Bauwerk sei imposant und habe einen weiteren Vorteil: "Man hätte von der Geschäftsstelle einen direkten Blick ins Stadion. Besser kann man es sich nicht vorstellen." Auch Thomas Schönlebe, der Geschäftsführer des Leichtathletikclubs Chemnitz (LAC), findet die Idee gut. "Wir würden uns sehr freuen, wenn es im Hauptstadion bald losgehen würde", sagte er. Zunächst aber muss der Stadtrat dem Vorschlag zustimmen. CDU-FDP-Fraktionschef Tino Fritzsche signalisiert Unterstützung: "Den Marathonturm nach einer Sanierung als Hauptsitz des Olympiastützpunktes zu nutzen, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe."