Keimbelastung: Klinikum wechselt Waschbecken und Duschen aus

Im Juni sind bei zwölf Patienten der Inneren Medizin multiresistente Bakterien nachgewiesen worden. Mittlerweile wurden die Sanitäranlagen nicht nur erneuert, sondern auch mit ungewöhnlicher Technik nachgerüstet.

Von Mandy Fischer

erschienen am 17.10.2016



Die Nachricht hatte bei vielen Patienten Bedenken ausgelöst. Nachdem die Geschäftsführung des Chemnitzer Klinikums bestätigt hatte, dass in einer Abteilung der Klinik für Innere Medizin multiresistente Keime nachgewiesen worden waren, sorgten sie sich vor einer stationären Behandlung in dem Teil des Küchwald-Krankenhauses. "Ich habe meine Behandlung erst einmal verschoben", so eine Betroffene zur "Freien Presse".

Vier Monate lang war ein Patientenzimmer im Haus 35 am Klinikum im Küchwald regelmäßig mikrobiologisch getestet worden, ohne dass es in dieser Zeit auch nur einen Tag belegt war. Von diesem Raum aus hatte sich im Juni ein multiresistenter Keim ausgebreitet, der kurz darauf bei zwölf Patienten nachgewiesen wurde. Danach sind laut Klinikleitung keine weiteren Fälle aufgetreten. Doch das Patientenzimmer blieb gesperrt. Hygienevorschriften fordern mehrfache Kontrollen über einen längeren Zeitraum. Erst wenn all diese Befunde unbedenklich sind, kann das Zimmer genutzt werden: Am Donnerstag voriger Woche wurde es wieder freigegeben, bestätigt Chefarzt Dr. Mathias Hänel.

In der 2015 eröffneten Klinik sind die Abteilungen Hämatologie, Onkologie und Stammzellentransplantation untergebracht. Dort liegen in der Regel schwerkranke Menschen, deren Immunsystem stark geschwächt ist oder kaum noch Abwehrkräfte aufweist. Bei zwei dieser Patienten, die laut Gesundheitsamt "an den Folgen ihrer schweren Krebserkrankung verstorben sind", waren die Keime ebenfalls nachgewiesen worden. Laut Klinikum sei ein Zusammenhang mit der Infektion durch den Erreger "schwierig zu belegen". Er sei nicht durchgehend nachweisbar gewesen. Außerdem müsse die Schwere der Grund- erkrankung berücksichtigt werden. Nach Angaben des Klinikums handelt es sich bei dem Keim um den Typ Pseudomonas aeruginosa - ein Bakterium, das wegen seines Stoffwechsels und seiner Zellmembranstruktur gegen verschiedene Antibiotika resistent ist. Dadurch lässt es sich nur schwer behandeln.

Als Quelle des Keims war ein Waschbecken-Abfluss ermittelt worden. Unklar ist auch heute noch, wie der Keim von einem Zimmer ins andere kam. Der Übertragungsweg lasse sich rückblickend nicht sicher belegen, so Hänel. Inzwischen sind laut Chefarzt in allen betroffenen Zimmern der Klinik Waschbecken und Duschen einschließlich der Abläufe ausgetauscht worden. Die Arbeiten erfolgten in insgesamt 25 Patientenzimmern sowie zwei WC-Räumen. Der Austausch war eine Forderung des Gesundheitsamtes. Hinweise gab es zudem vom Berliner Robert-Koch-Institut, der zentralen Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention.

Zudem wurde laut Hänel in jedem Waschbecken eine Technik zur thermischen Desinfektion eingebaut. Zweimal täglich werden damit die Abläufe auf 80Grad erhitzt, wodurch der Keim getötet werde. Zudem ist das Personal laut Hänel auf die "strikte Einhaltung der Hygienerichtlinien" hingewiesen worden.

Der Klinikneubau war für 17 Millionen Euro errichtet worden und ging Anfang September 2015 in Betrieb. Mit 95 Betten bietet er Platz für mehr Patienten als vorher. Hinzu kommen 28 Behandlungsplätze in einer Tagesklinik. (mit su)