Keine Biogasanlage im Chemnitzer Stadtteil Furth

erschienen am 28.09.2016



In Chemnitz soll eine Biogasanlage errichtet werden. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat heute Nachmittag mehrheitlich gefasst. Allerdings stimmten die Stadträte gegen den Vorschlag von Bürgermeister Miko Runkel, die Anlage am Fischweg im Stadtteil Furth zu bauen. Grund sei die große Belastung der Anwohner durch die dort bereits ansässigen Industriebetriebe, sagten mehrere Ratsmitglieder.

Bei einer Biogasanlage werden die Bioabfälle aus den Haushalten in Energie umgewandelt, also in Gas, Strom oder Fernwärme. Bisher werden die Bioabfälle in Chemnitz gesammelt, kompostiert und anschließend auf den Feldern der Region ausgebracht. (su)