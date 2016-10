Kind verletzt - Rettungshubschrauber landet auf Sonnenberg

erschienen am 07.10.2016



Chemnitz. Rettungshubschrauber-Einsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Ein schwer verletztes einjähriges Kind musste am Freitagmittag per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Wie die Rettungsleitstelle bestätigte, hatte das Kind Verbrühungen aufgewiesen. Wie es dazu kam, darüber konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Der Hubschrauber landete gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung Markusstraße/Gießerstraße. Die Polizei sicherte den Einsatz ab. (fp)