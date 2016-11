Kinder missbraucht: Verurteilter muss in die Psychiatrie

Fünf Jahre Haft wegen zweier Übergriffe auf Mädchen an einem Tag

Von Michael Müller

erschienen am 14.11.2016



Der Fall hatte im Frühjahr für Aufsehen gesorgt - und für Sorgen bei vielen Eltern: Innerhalb weniger Stunden waren im Stadtgebiet zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren in der Öffentlichkeit von einem Fremden angesprochen und sexuell missbraucht worden. Die Tatorte - ein Hausflur in Schloßchemnitz und ein Spielplatz im Stadtteil Morgenleite - lagen zwar weit auseinander. Doch die Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters ließ bald kaum mehr Zweifel, dass es sich wohl um ein und denselben Mann handelte.

Nun hat sich der 22-Jährige vor Gericht verantworten müssen. Und das nicht nur wegen der beiden Taten in Chemnitz, sondern auch wegen dreier weiterer ähnlich gelagerter Fälle, die sich ebenfalls an einem einzigen Tag nur wenige Wochen zuvor in Rheinland-Pfalz ereignet hatten. Dort fand nunmehr auch die Verhandlung gegen den aus Afghanistan stammenden Mann statt, der seit Mai in Untersuchungshaft saß.

Festgenommen worden war er gut zwei Wochen nach den letzten beiden Vorfällen in Chemnitz, nachdem er an einem Bankautomaten in der Innenstadt Geld abgehoben hatte. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz waren ihm da bereits auf den Fersen; in Chemnitz hatten sie ihn ausfindig gemacht. Die Ermittler hielten ihn schon damals für gefährlich: "Die Polizei schließt nicht aus, dass er auch weiterhin versucht, sich Kindern zu nähern", hieß es in einem Fahndungsaufruf.

Im Laufe der Hauptverhandlung bestätigte sich nun, dass der Mann krank und daher erheblich vermindert schuldfähig ist. Das Ergebnis des mehrtägigen Prozesses lautete daher: Fünf Jahre Gefängnis und Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Zur Begründung verweist ein Justizsprecher auf eine Regelung im Strafgesetzbuch. Demnach wird eine solche Unterbringung angeordnet, wenn davon auszugehen ist, dass von dem Verurteilten infolge seines Zustandes weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind, bei denen Opfer erheblich geschädigt oder gefährdet werden, und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Bereits vor dem Prozess sei der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht gewesen.