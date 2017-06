Kinderbeauftragte warnt: Anspruch auf Kita-Platz in Gefahr

Die Interessenvertreterin der Chemnitzer Kinder und Jugendlichen hat sich mit mahnenden Worten an den Stadtrat gewandt. Der reagierte umgehend.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 20.06.2017



Die Situation in den städtischen Kindertageseinrichtungen ist offenbar brisanter als bislang angenommen. Das lässt eine Stellungnahme der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt, Ute Spindler, an den Stadtrat vermuten. Die Lage sei "besonders", schreibt Spindler und führt aus: "Mit der steigenden Kinderzahl kann der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz nicht in vollem Umfang für alle Chemnitzer Kinder gedeckt werden."

Der Rechtsanspruch gilt seit 1. August 2013. Die Kommunen sind seitdem verpflichtet, jedem Kind, das älter als ein Jahr ist, einen Kitaplatz oder eine Tagesmutter für die Betreuung zur Verfügung zu stellen. Derzeit komme man dem noch nach - auch wenn Familien häufig nicht ihren Wunschplatz bekämen, sagt die Kinderbeauftragte. "Es kann sein, dass Eltern, die in Rabenstein wohnen, nur in Mittelbach einen Kita-Platz bekommen. Das passt nicht zum Familienleben", so Spindler. Nach Auskunft der Pressestelle des Rathauses hat es bislang keine Klagen gegen die Chemnitzer Stadtverwaltung gegeben. In Leipzig gehen derzeit Eltern juristisch gegen die dortige Stadtverwaltung vor, weil sie keinen Kita-Platz bekommen haben.

Diese Gefahr sieht die Kinderbeauftragte auch auf Chemnitz zukommen. "Wenn wir jetzt nichts tun, geraten wir in den nächsten vier Jahren in Schieflage", sagt Spindler. Die Anzahl der Geburten steige. Die derzeitige Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze reiche aber nicht aus.

Das verdeutlicht auch ein anderer Fakt: Mehrere Kitas der Stadt sind nach Angaben der Leiter oder Leiterinnen derzeit überbelegt. Im Februar betraf das jede fünfte Einrichtung. Wie viele es aktuell sind, lässt sich nicht sagen. Diese Zahlen würden nicht erhoben, teilt das Sächsische Kultusministerium auf Anfrage mit. Eine Überbelegung sei aber möglich, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden. Dazu zählt, dass eine vollbeschäftigte pädagogische Fachkraft für maximal zwölf Kinder verantwortlich sein darf. Außerdem gibt es räumliche Anforderungen: So muss ein Gruppenraum für zehn Krippenkinder beispielsweise mindestens 30 Quadratmeter groß sein. Im Freien müssen pro Kind mindestens zehn Quadratmeter Spielfläche zur Verfügung stehen.

In Anbetracht der Situation in Chemnitz sei es wichtig, dass die Pläne der Stadtverwaltung für neue Kitas auch tatsächlich und vor allem schnell umgesetzt werden, sagt Kinderbeauftragte Spindler. Die sehen den Neubau von zwei Tageseinrichtungen vor. Eine Kita mit 100 Plätzen für Kinder unter drei Jahre soll im Zentrum errichtet werden. Als Standorte werden Rembrandtstraße/Zschopauer Straße und der Bereich Mittelstraße/Leipziger Straße geprüft. Die zweite Einrichtung soll entweder am Schulberg in Glösa-Draisdorf oder an der Chemnitztalstraße/Further Trift gebaut werden. Beide Kitas sollen bis Herbst 2018 bezugsfertig sein. Damit das gelingt, wird eine Modulbauweise angewandt: Binnen zehn Wochen soll der Rohbau stehen, informierte die Verwaltung vergangene Woche. Die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgt demnach im August, die Vergabe noch in diesem Jahr. Die Kosten belaufen sich auf acht Millionen Euro.

Das Geld dafür hat der Stadtrat nun bewilligt. Es wird von drei Baumaßnahmen abgezweigt, die im Haushalt 2017/18 eingeplant waren, aber erst ab 2019 durchgeführt werden können: die Erweiterung der Schwimmhalle im Sportforum sowie die Sanierung der Eisschnelllaufbahn im Küchwald und der Kita Michaelstraße. Letztere kann erst ab 2019 erfolgen, weil bis dahin alle Ausweich-Kitas belegt sind. Im Etat für 2019/20 soll das Geld für diese drei Projekte wieder bereitgestellt werden, kündigte Kämmerer Sven Schulze an.

Eine dritte neue Kita soll in Rabenstein entstehen. Die Stadt sieht davon ab, diese selbst zu bauen, wenn das DRK Krankenhaus bis Ende kommenden Jahres eine Einrichtung fertigstellt. Der Bauantrag dafür muss bis 30. Juli gestellt werden.