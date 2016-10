KindergÃ¤rten - Hoher Krankenstand bei Erzieherinnen

Kindergärten - Hoher Krankenstand bei Erzieherinnen

Jede in der Stadt angestellte Kindergärtnerin ist im vergangenen Jahr im Durchschnitt einen Monat krank gewesen. Laut Statistik meldeten sich annähernd 30Prozent der insgesamt 769 Erzieherinnen an mehr als 30 Kalendertagen krank. Das geht aus einer Antwort von Bürgermeister Sven Schulze (SPD) auf eine Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion hervor. Häufig würden sich die Erzieherinnen bei den zu betreuenden Mädchen und Jungen anstecken. Anders stellen sich die Zahlen bei den 82 Tagesmüttern und -vätern dar, die in Chemnitz auf Basis der Selbstständigkeit Kinder betreuen. Laut Schulze fielen im vorigen Jahr 24 von ihnen an insgesamt 187Tagen aus. Das sind, auf alle selbstständigen Betreuer hochgerechnet, 2,3 Krankentage. (dy)