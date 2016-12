Kinderwagen abgebrannt - 15 Personen vorübergehend evakuiert

erschienen am 31.12.2016



Chemnitz. 15 Personen sind wegen eines Brandes in einem Treppenhaus eines Wohnhauses in der Jahnstraße in Chemnitz in der Nacht auf Samstag vorübergehend evakuiert worden. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte im Hauseingangsbereich ein leerer Kinderwagen. Der Brand sorgte für eine massive Rauchentwicklung im gesamten Treppenhaus.

Die herbeigerufene Feuerwehr musste zwei Personen mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Haus befreien. Sieben Personen wurden zur Überwachung in umliegende Kliniken gebracht. Nachdem der Brand gelöscht und das Treppenhaus umfangreich belüftet wurde, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen kehren. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine Informationen vor. (fp)