Kita-Offensive der Stadt gerÃ¤t ins Stocken

Kita-Offensive der Stadt gerät ins Stocken

Acht neue Kindergärten werden in Chemnitz gebaut - doch nicht so schnell, wie es die Rathausspitze versprochen hatte. Dabei haben Eltern ihre Kinder schon angemeldet. Zwei Träger reagieren auf den Ansturm.

Von Sandra Häfner

erschienen am 02.09.2016



Der Babyboom, der Zuzug junger Familien sowie die gestiegene Anzahl von Flüchtlingskindern bringen die Stadt ins Schwitzen. Bis 2018 werden annähernd 1000 zusätzliche Kindergarten- und Krippenplätze benötigt. Inzwischen hat der Stadtrat den Bau von acht neuen Tagesstätten beschlossen. Drei davon sollten Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Doch nach jetzigem Stand verzögert sich die Eröffnung um mindestens ein halbes Jahr. Selbst wann die Bauarbeiten beginnen, steht häufig noch nicht fest. Freie Träger, die den Zuschlag für Bau und Betreibung im März erhalten haben, schätzten den vorgegebenen Zeitplan von Beginn an als unrealistisch ein. Bedarf besteht im gesamten Stadtgebiet.

Reichenbrand: Über 128 Plätze, davon 30 für Krippenkinder, soll die Kita verfügen, die die Stadtmission mit der Kirchgemeinde Reichenbrand baut. Erste Aufträge wurden einem Planungsbüro erteilt, sagt Karla McCabe, Direktorin der Stadtmission. Wann die Kita öffnet, ist unsicher. Die Stadt rechne mit dem 1. Januar 2018, so McCabe. "Wir bemühen uns, diesen Termin zu halten, dazu sind aber noch einige Hürden in der Bauplanung zu nehmen." Sie spricht schon jetzt von regem Interesse. Viele Eltern wollten ihre Kinder bereits anmelden. Eine Übergangslösung gibt es jedoch nicht. Die Direktorin verweist auf den Kindergarten der Kirchgemeinde mit 28Plätzen. "Dieser wird bis zur Eröffnung der neuen Kita weiter betrieben."

Bernsdorf: Je 50 Krippen- und Kindergartenplätze entstehen in einem Neubau an der Reichenhainer Straße. Es ist die erste Kita des Studentenwerkes, deren Baubeginn noch nicht feststeht. Derzeit warte man auf Genehmigungen, um die Ausschreibung zu veröffentlichen, so Geschäftsführerin Anja Schönherr. Eröffnet werden soll die Tagesstätte, deren Bau rund zwei Millionen Euro kostet, im vierten Quartal 2017. Dies sei mit der Stadt so vereinbart. Das Interesse ist groß, Anmeldungen können aber noch nicht entgegengenommen werden, sagt sie. Die 100Plätze werden vorrangig an Studierende und Mitarbeiter der TU vergeben, so Schönherr.

Altendorf: Im Herbst 2017 will die gemeinnützige Heim-Gesellschaft ihre neue Kita Fantasia eröffnen. Der Antrag auf Baugenehmigung wurde gestellt und die Arbeiten sollen im Herbst beginnen, so Geschäftsführer Karl Friedrich Schmerer. In dem neuen Haus auf dem Areal der Gesellschaft in Altendorf ist Platz für 24 Krippen- und 76 Kindergartenkinder. Doch so lange müssen Eltern nicht warten. Um dem großen Bedarf an Kita-Plätzen nachzukommen, gibt es eine Übergangslösung. Am Montag eröffnet die Heimgesellschaft eine "Zwischen-Kita" für 84 Kinder. Acht Plätze waren vor wenigen Tagen noch frei. Diese Übergangslösung wird möglich, weil die bisherigen Bewohner des Gebäudes, Menschen mit geistiger Behinderung, Anfang August in eine neue Unterkunft gezogen sind.

Sonnenberg: Ende November 2017 soll der Kindergarten der Caritas mit 88 Plätzen fertiggestellt sein. Dieser Termin sei abhängig von Baubeginn und -verlauf, so Sabine Geck, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für Chemnitz und Umgebung. Um die Zeit bis zur Eröffnung zu überbrücken, wurden 25 Kindergarten-Plätze im Kindergarten der Propstei eingerichtet. Dort sind laut Geck auch Vormerkungen für die neue Kita möglich. Jedoch haben die Sanierungsarbeiten an dem DDR-Bau auf dem Sonnenberg noch nicht begonnen. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Zentrum/Glösa: Acht Millionen Euro will das Rathaus in den Bau zweier kommunaler Kitas in der Innenstadt mit 150 Plätzen und in Glösa mit Platz für 90 Kinder investieren, teilte die Pressestelle mit. Während es an der Schloßstraße im Zentrum Mitte 2018 losgehen soll, gibt es für die Tagesstätte in Glösa noch keinen konkreten Standort und keinen Termin für den Baubeginn, so das Rathaus. Übergangslösungen, um bis zur Eröffnung der Kitas Kinder zu betreuen, sind nicht vorgesehen.

Zudem plant die Stadt an einem dritten Standort eine weitere Kita, sucht aber noch einen Betreiber.

Rabenstein: Als Betriebseinrichtung des DRK-Krankenhauses soll eine Kita in freier Trägerschaft in Rabenstein entstehen, informiert das Rathaus. Die Tagesstätte mit 150Plätzen "wurde ab 2018 in den Bedarfsplan eingearbeitet", so die Stadt. Das DRK selbst will sich zu den Plänen noch nicht äußern.

Anmeldungen für die neuen Kindergärten sind erst möglich, wenn sie im Online-Kita-Portal der Stadt erfasst sind, so das Rathaus. Das wiederum sei erst möglich, wenn der konkrete Eröffnungstermin feststeht.