Klein Till macht Gastronom happy

Nachwuchs im Haus von André Gruhle, Dienstreise ins tschechische Teplice und Bienchen-Übergabe in der Stadthalle.

erschienen am 06.02.2017



André Gruhle, Gastronom aus Chemnitz, ist Vater geworden. "Das ist der kleine Till", sagte er am Freitag und hob den Wonneproppen aus seinem kuschelig-warmen Kinderwagen. Welch ein Prachtkerl! Mit seinen 54 Zentimetern Größe und insgesamt 4700 Gramm Startgewicht kam er nämlich so stattlich zur Welt, als hätte er in einem von Papas Restaurants schon mal bei einer ordentlichen Mittagsportion zugelangt. "Als wir ihn auf dem Amt anmelden wollten, fragte die Mitarbeiterin, wieso wir jetzt erst kommen", erinnerte sich Mama Michaela Greiner mit einem Lachen. "Die Frau dachte, er wäre schon einige Wochen älter." Tatsächlich ist Till am 17. Januar im Klinikum Chemnitz zur Welt gekommen. Und bringt nun männliche Verstärkung in den Haushalt. In der Familie Gruhle-Greiner wachsen neben dem Jungen die siebenjährige Jasmin und die vierjährige Maja auf. Und wer übernimmt die Erziehung? "Natürlich wir beide", stellte Michaela Greiner klar und machte ihrem André eine Liebeserklärung: "Egal wie viel er in seinen Restaurants zu tun hat, er kommt immer entspannt und gut gelaunt nach Hause." Gruhle betreibt in Chemnitz den Diebels-Fasskeller, das Miramar und seit einem Jahr die Pelzmühle. Gerade dort häuft sich im Moment die Arbeit. Das Ausflugslokal wird derzeit bei laufendem Betrieb komplett umgebaut. Da schleifen die Fußbodenleger das Parkett ab, bauen die Tischler extra entworfene Sitzecken ein und mittendrin lässt Gruhle seiner kreativen Ader freien Lauf: "Ich wollte beleuchtete Rahmen hängen, um historische Aufnahmen der Pelzmühle zu zeigen", so Gruhle. Da es keine leuchtenden Rahmen nach seinem Geschmack gab, hat er nun kurzerhand selbst welche gebaut. Klein Tills erster Ausflug führte übrigens in die Pelzmühle. "Wir wollten nach dem Klinikaufenthalt entspannt was Essen gehen", erinnerte sich Michaela Greiner. Aber: An dem Tag war das Restaurant komplett ausgebucht. Nicht mal für den Chef gab es einen Platz. Gruhle: "Also haben wir uns vor unserem Lokal am Imbiss angestellt."

Carol Sander, Küchenchef im Turmbrauhaus, machte sich mit seinen Chefs André Donath und Andreas Müller auf Dienstreise. Zum Erfahrungsaustausch ging es nach Teplice. Einmal schwupps über die Grenze, wollten die drei gucken, wie ihre tschechischen Kollegen so kochen und brauen. "Im Februar sind bei uns böhmische Wochen", so Müller. "Wir wollten in Vorbereitung darauf aber nicht nur in Kochbüchern blättern, sondern den Profis über die Schulter schauen." Also erfuhren sie, wie Svickova, Oukrop und Buchty zubereitet werden. Die Begriffe sind böhmische Dörfer? "Gemeint sind Sahne-Rinderbraten, Knoblauchsuppe und süße Knödel, die hierzulande als Buchteln bekannt sind", erklärte Andreas Müller. Im Gepäck hatten sie natürlich auch eine Kostprobe ihres hausgebrauten Bieres. Im Gegenzug durften die Chemnitzer in der Teplicer Hausbrauerei spionieren, wie nach böhmischer Brauart Pils hergestellt wird. "Unser Braumeister hat schon mal 800 Liter davon angesetzt", so Müller. Die Delegation vom Turmbrauhaus hätte auch eine kürzere Dienstreise machen und nebenan in den Prager Bierstuben die Küche des Nachbarlandes entdecken können. "Nee, wir wollten uns schon das Original anschauen", reagierte Andreas Müller auf diesen Vorschlag. Zumal nun auch ein personeller Austausch angeschoben werden soll. Müller: "Wir wollen Praktikanten aus Tschechien im Turmbrauhaus weiterbilden, ihnen die deutsche Sprache näher bringen." Übernachten sollen die Kollegen nicht in unpersönlichen Herbergen, sondern, so Müller weiter, "bei uns privat zuhause."

Ralf Schulze, Geschäftsführer der Stadthalle, verteilte wieder mal ein Bienchen. Er vergab zum 45. Mal die Auszeichnung "Chemnitzer Biene", eine wabenförmige Trophäe, dem Grundriss der Stadthalle nachempfunden. Damit werden Künstler und Produktionen ausgezeichnet, mit denen dreimal in Folge der Ausverkauf der Plätze im Großen Saal der Stadthalle gelang. Diesmal kamen zehn Herren in Mönchskutte ins Zwischenfoyer, um den Preis entgegenzunehmen. Die Gesangsformation Gregorian holte sich die steinerne Plakette ab. Und weil die Mitglieder keine echten Mönche sind, sondern studierte Sänger, die die mittelalterlichen, liturgischen Gesänge vortragen, konnte sich auch eine Frau in die Kutte wagen: Amelia Brightman, Schwester der britischen Sängerin Sarah Brightman, nahm das Bienchen entgegen. Es wird künftig in Hamburg aufgestellt. Dort hat die Produktionsfirma der Gregorians ihren Stammsitz.