Klinikum Chemnitz plant groÃŸen Umbau fÃ¼r 82 Millionen Euro

Klinikum Chemnitz plant großen Umbau für 82 Millionen Euro

An der Flemmingstraße soll bis zum Jahr 2025 in großem Umfang investiert werden. Auch für Patienten dürfte sich dadurch einiges verbessern. Ob das Konzept aufgeht, ist aber noch offen.

Von Michael Müller

erschienen am 09.09.2016



Das Klinikum Chemnitz plant für die kommenden Jahre umfangreiche Investitionen an der Flemmingstraße. Dabei geht es um ein Gesamtvolumen von rund 82 Millionen Euro. "Die Umsetzung sieht fünf Teilprojekte vor, die in mehreren Bauabschnitten realisiert werden sollen", heißt es in der Ausschreibung für das Umsetzen einer sogenannten Zielplanung für die Jahre bis 2025. Der Auftrag wurde kürzlich vergeben.

Die beabsichtigten Baumaßnahmen beinhalten den Angaben zufolge vor allem Umbauten an bestehenden Gebäudekomplexen sowie die Errichtung eines Erweiterungsbaus mit rund 120 Betten. Erster Bauabschnitt soll demnach ein Umbau der Klinik für Neurologie sein. Er allein schlägt mit 10,2 Millionen Euro zu Buche. Bereits bis Ende des Jahres soll die Entwurfsplanung vorliegen und ein Förderantrag beim Sozialministerium in Dresden eingereicht werden. Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte bestehe zunächst nur ein grober Zeitrahmen, heißt es. Er orientiere sich am Ablauf der Bauarbeiten und sei abhängig davon, in welchem Umfang Fördermittel bereitgestellt werden.

Das Klinikum selbst will sich derzeit nicht näher zu den beabsichtigten Vorhaben äußern. Der Eindruck, dass im Klinikkomplex Flemmingstraße 2/4 die Realisierung eines baulichen Großprojektes unmittelbar vor dem Start stehe, wäre falsch, sagte ein Sprecher. Bei der in Auftrag gegebenen Zielplanung handele es sich gewissermaßen "um die Vorplanung der Planung".

Beobachter gehen davon aus, dass Kliniken zusammengefasst werden sollen, die sich jetzt noch auf unterschiedliche Standorte im Stadtgebiet verteilen. Damit würden künftig interne Abläufe optimiert - mit Einsparungen bei laufenden Kosten und Vorteilen sowohl für das Personal als auch für die Patienten. Mehrere Kliniken für Innere Medizin beispielsweise sind sowohl an der Flemmingstraße als auch im Küchwald untergebracht. Das hat unter anderem zur Folge, dass Ärzte zwischen den verschiedenen Stationen bisweilen lange Wege zurückzulegen haben.

Ähnlich die Situation der Klinik für Neurologie, nach eigenen Angaben mit pro Jahr 4000 stationären und 1500 ambulanten Patienten eine der größten in Deutschland. Ihre Stationen sind sowohl an der Dresdner als auch an der Flemmingstraße zu finden; für wichtige Untersuchungen müssen Patienten regelmäßig von der Dresdner Straße ins frühere Bezirkskrankenhaus gebracht werden. In Fahrzeugen des hauseigenen Krankentransportdienstleisters geht es dann einmal quer durch die Stadt - im Zweifelsfall mitten durch den Berufsverkehr.

Das nun diskutierte Investitionspaket ist nicht das einzige Vorhaben an der Flemmingstraße. Bis Ende 2018 soll auf dem Gelände der Frauenklinik für rund 22,4 Millionen Euro zudem ein neues, modernes Mutter-Kind-Zentrum entstehen, einschließlich eines Neubaus. Auch dort erhofft sich die Klinikleitung kürzere Wege für die Mediziner, um die Behandlungsqualität deutlich zu verbessern - nicht zuletzt für extrem unreife Neugeborene. Aber auch am Standort Küchwald wird in Größenordnungen investiert: Nachdem vor einem Jahr dort ein moderner Neubau der Klinik für Innere Medizin III mit 95Betten in Betrieb ging, entstehen nebenan derzeit speziell abgeschirmte Spezialbauten für moderne Linearbeschleuniger, die bei der Bestrahlung von Krebspatienten eingesetzt werden.