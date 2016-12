Klinikum-Mitarbeiter fordern vollen Tariflohn

Schwestern und Pfleger wollen nicht mehr schlechter bezahlt werden als Kollegen in anderen Krankenhäusern. Dafür würden sie auch streiken, sagt die Gewerkschaft.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 10.12.2016



Genau 100 bunte Luftballons sind gestern um die Mittagszeit vor dem Klinikum-Standort Flemmingstraße in den Himmel gestiegen. Jeder davon sollte für ein Prozent Lohn oder Gehalt nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) stehen, das die Beschäftigten des kommunalen Krankenhauses aus Sicht der Gewerkschaft Verdi 26 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung verdient haben. Etwa 150 nichtärztliche Mitarbeiter, vorwiegend Krankenschwestern und -pfleger, waren dem Aufruf zu der Demonstration gefolgt, um am Tag der Sitzung des von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig geführten Aufsichtsrates des städtischen Klinikums ein Zeichen zu setzen. "Wer nicht zahlt, riskiert den Streik", stand auf einem der selbst geschriebenen Transparente.

Der Haustarifvertrag des Klinikums, nach dem die insgesamt etwa 2600 nichtärztlichen Mitarbeiter an den Chemnitzer Standorten bezahlt werden, sehe um etwa ein Zehntel niedrigere Löhne und Gehälter vor als der TVöD. "Das macht bei einer Krankenschwester mit zehn Jahren Betriebszugehörigkeit im Schnitt um die 280 Euro Unterschied im Monat", sagte Verdi-Sekretär André Urmann. Daher fordere die Gewerkschaft in den im November begonnenen Tarifverhandlungen mit der Geschäftsleitung eine stufenweise Angleichung an den TVöD.

"Das Gegenangebot der Arbeitgeberseite empfinden wir als Beleidigung", erklärte Grit Roßberg, Krankenschwester in der Dialyse. "Keine Einmalzahlung, 2,1 Prozent Zuschlag 2017 und weitere 2,35 Prozent 2018 - das wird vom gleichzeitigen Wegfall von zwei Zusatzurlaubstagen für Mitarbeiter im Drei-Schicht-System und der Streichung der Wechselschichtzulage nahezu aufgefressen", ergänzte Olaf Stiller, Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivmedizin. "Außerdem empfinden wir es als ungerecht, dass Ärzte gleichzeitig mehr als 100 Prozent Tarifgehalt beziehen", so die 34-jährige Krankenschwester, die in der Verdi-Tarifverhandlungskomission mitarbeitet.

Die Verantwortlichen des Klinikums seien vor dem Hintergrund der gerade erst angelaufenen Haustarif-Verhandlungen "irritiert über das öffentliche Vorgehen der Gewerkschaft", hieß es von dort auf Anfrage. Man werde sich weiterhin an die üblichen Gepflogenheiten halten und zu einem so frühen Zeitpunkt der laufenden Verhandlungen keine Stellung beziehen.