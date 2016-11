Klinikum will Kinder- und Jugendpsychiatrie übernehmen

erschienen am 14.11.2016



Chemnitz. Das Klinikum Chemnitz will die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Dresdner Straße künftig selbst betreiben. Dazu hat sich der Aufsichtsrat am Montag positioniert. Derzeit gehört sie zum Krankenhaus Mittweida, dessen Träger der Landkreis Mittelsachsen ist. Das Klinikum hat bislang die Nachtdienste mit eigenem Personal abgedeckt. Diese 1999 entstandene Konstellation "ist in dieser Form nicht mehr tragfähig und zukunftssicher", hieß es vom Klinikum.

Um die Versorgung mittelfristig aufrechtzuerhalten, hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Klinikums aufgefordert, die bestehende Vereinbarung zwischen den dem Kreiskrankenhaus und dem Klinikum aufzukündigen. Der Abteilung an der Dresdner Straße hatte wegen Ärztemangels beim mittelsächsischen Krankenhaus das Aus gedroht. Bis 30. November soll die Abteilung noch in der bisherigen Form betrieben werden. Wie es mit ihr danach weitergeht, war gestern vom Klinikum nicht zu erfahren. (gp)