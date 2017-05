Knatsch um vier neue Super-Motorräder der Polizei

Weil die Bikes nur die alte Abgasnorm Euro 3 erfüllen und der Nobelhersteller aus den USA inzwischen abgewickelt wurde, muss die Chemnitzer Polizei viel Spott ertragen. Zu Recht?

Von Tino Moritz

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz/Dresden. Das Risiko schien überschaubar zu sein. Sonst hätte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) vor acht Tagen wohl nicht für die Fotografen auf einem der vier neuen Super-Motorräder Platz genommen.

Auf den 90 PS starken "mobilen Büros auf zwei Rädern" soll die achtköpfige Kradstaffel der Chemnitzer Polizeidirektion vor allem Kontrollfahrten in der deutsch-tschechischen Grenzregion unternehmen. Weil zur Ausstattung neben beheizter Sitzbank, Schallpegelmesser, Drogenprüfgerät und Kamera auch noch ein Laptop mit Anschluss ans Polizeinetz gehörte, nannten die Verantwortlichen die Boliden wahlweise "bundesweit einzigartig" (Ulbigs Ministerium) oder "bundesweit einmalig" (Chemnitzer Polizei).

Das Allerschönste aber war der Preis: Weil knapp 167.000 der für die Anschaffung erforderlichen rund 196.000 Euro von der EU bezahlt wurden, musste Sachsen nicht einmal 30.000 Euro hinlegen - also pro Superbike weniger als 7500 Euro.

Dass nach den schönen Bildern trotzdem in diversen Foren böse Kommentare zu finden waren wie dieser, ob "der Einkauf dieser Eisenhaufen auf absoluter Unkenntnis beruht" oder schon "unter Beschaffungskriminalität fällt", hatte damit zu tun, dass der US-amerikanische Hersteller des Modells, Victory, im Januar von der Mutterfirma Polaris Industries abgewickelt wurde. Dazu stellte sich noch heraus, dass zwar die Chemnitzer Polizei die Superbikes als "schadstoffarm" angepriesen hatte, diese aber nur die Abgasnorm Euro 3 erfüllen - obwohl für Erstzulassungen in der EU seit Jahresbeginn nur noch Euro-4-Motorräder gestattet sind. Laut ADAC stehen die neuen Grenzwerte für eine "deutliche Reduzierung der Schadstoffe".

Die Chemnitzer Grünen-Politikerin Petra Zais findet jedenfalls, dass sich die Polizei nie hätte dieses Modell anschaffen dürfen: "Auch wenn es ein Schnäppchen sein soll - das geht einfach nicht." Vor die Chemnitzer Polizei stellt sich indes das Innenministerium. Zum Zeitpunkt der Zulassung 2016 hätten die Bikes sehr wohl noch alle Kriterien erfüllt.

Zu verdanken ist das dem Chef des Chemnitzer Motorradfachgeschäfts Wild-East-Motorcycles, Dirk Leuteritz. Der 41-Jährige hatte den Zuschlag für die EU-weite Ausschreibung im Herbst 2016 erhalten. Nach "Freie Presse"-Recherchen hatte er auch das einzige Angebot abgegeben. Laut Leuteritz haben sich Mitglieder der Kradstaffel, die bisher auf acht BMW-Motorrädern unterwegs waren, "schon vor drei Jahren" um neue Maschinen bemüht. Erst nach viel Bürokratie sei es zur Ausschreibung gekommen. Während andere Anbieter offenbar an der Laptop-Ausstattung scheiterten, traute sich sein Team dies zu. Seit Jahresbeginn seien die vier Bikes nach den Wünschen der Staffel umgerüstet worden: "Das ging Hand in Hand." Dass die Marke Victory eingestellt worden sei, bedauert Händler Leuteritz. "Aber die zehnjährige Garantie für die Ersatzteilversorgung reicht locker aus. Dann sind die Motorräder so viele Kilometer gefahren, dass sie sowieso ausgemustert werden."