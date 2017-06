Kosmonaut-Festival: Die Party startet auf dem Zeltplatz

15.000 Besucher werden an diesem Wochenende in Oberrabenstein erwartet. Viele haben ausgefallene Accessoires dabei.

Von Jana Peters

erschienen am 17.06.2017



Rabenstein. Heike muss mit. Heike ist immer dabei. Jenny Schneider trägt einen gut einen Meter großen Storch aus Plastik in der Hand. Das Tier hat sogar Ohrringe, sie hat es Heike getauft. Seit Jahren sei der Storch auf allen Festivals dabei, die sie besucht, erklärt die 24-Jährige auf ihrem Weg vom Parkplatz zum Zeltplatz des Kosmonaut-Festivals. Es findet an diesem Wochenende zum fünften Mal statt, Schneider ist zum ersten Mal dabei, "aber schon jetzt begeistert", sagt sie, bevor überhaupt die Tore zum eigentlichen Gelände am Stausee geöffnet haben. Die Wege seien kurz, alles sei schön niedlich, "nicht so viel Stress wie bei anderen großen Festivals".

Bereits gegen Mittag reiht sich ein Zelt ans andere. Grillduft liegt in der Luft, Bier wird pallettenweise gestapelt, aber auch Mineralwasser haben die jungen Camper nicht vergessen. Aus den mitgebrachten Boxen dröhnen Hits ihrer Helden von Kraftklub, Casper und K.I.Z. Auf dem Stauseegelände sind die letzten Bands mit dem Soundcheck beschäftigt. Es dauert noch eine Stunde, bis sich die Tore öffnen.

Im Vergleich zu einer Gruppe aus der Nähe von Bamberg ist Storch Heike eher unauffällig. Die Freunde sind zum zweiten Mal auf dem Kosmonaut. Für dieses Jahr wollten sie sich ein Motto ausdenken. In einer Bierlaune seien sie dann auf Einhörner gekommen, berichtet Jonas Tischner. Er trägt eine Leggins mit Einhörnern drauf, ein weißes T-Shirt mit rosafarbenem Einhorn und eine weiße Einhorn-Maske, die seinen Kopf komplett verdeckt. In der Gruppe aus rund zehn jungen Männern und Frauen sehen alle so ähnlich aus. Damit auch der Letzte versteht, was ihr Motto ist, haben sie sich um ein riesiges aufblasbares weißes Einhorn gruppiert.

Ganz in ihrer Nähe hat eine Gruppe von rund 25 Freunden aus Berlin ihr Camp aufgeschlagen. Alles begann vor fünf Jahren, berichtet Antonia Krohn. Damals war sie mit ihrer Freundin Denise Beck auf einem Konzert von Kraftklub in Magdeburg. "Danach waren wir total geflasht", erinnert sie sich. Seitdem seien beide riesige Fans von Kraftklub. Als sie vom ersten Kosmonaut-Festival - damals noch einen Tag lang für acht Euro - hörten, machten sie sich auf die Reise nach Chemnitz - und kamen jedes Jahr wieder. "Seitdem haben wir alle unsere Freunde angeworben", beschreibt die 21-Jährige, während ihr jemand etwas goldenen Glitzer ins Gesicht schminkt.

Lässt man von dem Camp der Berliner den Blick schweifen, fällt eine rote Fahne ins Auge, die an einem Zelt hängt. Darauf zu sehen: der österreichische Skispringer Andreas Goldberger. Tatsächlich kommen die Besitzer der Fahne aus Salzburg. Schon zum zweiten Mal sind sie auf dem Kosmonaut. Bei einem Konzert in Innsbruck habe sie Kraftklub zum ersten Mal erlebt, erzählt Julia Anthofer. Dort habe sie auch von dem Festival erfahren. Dass es so gemütlich ist, das gefalle ihr besonders gut. "Außerdem ist es hier sauber, das ist ein Traum." Und was soll nun die Fahne mit dem Skispringer? "Na das ist unser Nationalheld", sagt die 27-Jährige und fügt hinzu: "Der heilige Goldberger beschützt uns."