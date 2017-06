Kosmonaut-Festival: Mehr Personal für mehr Sicherheit

Rund 15.000 Besucher werden morgen und Samstag am Stausee Oberrabenstein erwartet. Veranstalter und Polizei haben ihre Pläne für Notfälle überarbeitet. Derweil wird weiter munter über den Überraschungs-Star spekuliert.

Von Michael Müller

erschienen am 15.06.2017



Der Countdown läuft: Am Stausee in Oberrabenstein sind die letzten Vorbereitungen für das morgen beginnende Musikfestival Kosmonaut im Gange. Die Veranstalter rechnen Freitag und Samstag mit insgesamt 15.000 Besuchern. Für deren Sicherheit sorgen sollen in erster Linie das Sicherheitspersonal des Veranstalters und die Polizei, die erneut mit einer mobilen Wache vor Ort vertreten sein wird - und mit mehr Personal.

"Wir planen mit mehr Kräften, um die Einsatzzeiten zu erweitern", kündigt Polizeisprecher Rafael Scholz an. "So sollen Beamte des Kriminaldienstes für die Besucher auf dem Gelände länger als bisher zur Verfügung stehen, etwa um Anzeigen aufzunehmen." Federführend bei dem Einsatz ist das Polizeirevier Südwest an der Annaberger Straße. "Die Kollegen werden mit den Einsatzkräften der Verkehrspolizei und geschlossenen Einheiten im gesamten Zeitraum des Festivals im Einsatz sein", so Scholz.

Grundlage bildet ein aktualisiertes Sicherheitskonzept, auf das sich der Veranstalter, die Polizei und die Ordnungsbehörden der Stadt verständigt haben. Jüngste Ereignisse wie der Anschlag bei einem Pop-Konzert in Manchester oder die vorsorgliche Evakuierung des Veranstaltungsgeländes beim ungleich größeren Festival "Rock am Ring" vor zwei Wochen haben dabei allerdings nur indirekt eine Rolle gespielt. "Der Umgang mit möglichen Bedrohungen durch Terror ist in der Veranstaltungsbranche schon seit den Anschlägen in Paris Ende 2015 ein wichtiges Thema", betont Chris Möller, der Projektleiter des Festivals. Seither werde etwa am Einlass noch sensibler beobachtet: Wer verhält sich auffällig? Wer will so gar nicht zum übrigen Publikum passen? "Da schaut man dann schon mal etwas genauer hin", so Möller.

Damit trotzdem alles ruhig und flüssig ablaufe, sei das Personal am Zugang zum Festivalgelände aufgestockt worden. Für alle Besucher gilt: Auf dem gesamten Areal sind Glasflaschen und Glasbehälter, aber auch Plastikflaschen nicht erlaubt. Pro Person mitgebracht werden kann ein Tetrapak (maximal ein Liter); Taschen und Rucksäcke sind auf dem Festivalgelände ebenfalls gestattet - allerdings nur bis etwa zur Größe eines DIN A3-Blatts.

Auch für mögliche Evakuierungen, wie jüngst bei "Rock am Ring", haben die Veranstalter Pläne. "Das kann sich beispielsweise bei drohenden Unwettern erforderlich machen, davor ist man leider nicht gefeit", so der Festival-Chef. In solchen und ähnlichen Fällen werde man die Besucher nicht zuletzt über die sozialen Netzwerke informieren, zudem gebe es geschulte Ansprechpartner vor Ort. Bei Bedarf könnten kurzfristig zusätzliche Busse nach Oberrabenstein beordert werden. Das Festivalgelände selbst gilt in Sachen Sicherheit als vergleichsweise günstig gelegen. Das gesamte Areal sei umzäunt, es gebe keine zentrale Zufahrt und wer einfährt, werde kontrolliert, nennt Chris Möller einige Vorteile. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, mögliche "Schwachstellen" zu erkennen und abzustellen, wird die Polizei das Festivalgelände vorab noch einmal mit einem Hubschrauber überfliegen. Pendelbusse fahren als Linie 706 ("Space Shuttle") an beiden Tagen vom Chemnitzer Hauptbahnhof über die Zentralhaltestelle zum Festivalgelände. Hinweise zum Fahrplan finden sich im Internet unter www.cvag.de . Festival-Tickets ohne Camping sind in den "Freie Presse"-Shops erhältlich. Sie kosten für Freitag und Samstag 84,75 Euro, für Freitag 51,75 Euro, für Samstag 51,75 Euro.