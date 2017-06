Kosmonautfestival: Sanitäranlagen am Stausee saniert

erschienen am 13.06.2017



Für die diesjährige fünfte Ausgabe des Kosmonaut-Festivals am Stausee Oberrabenstein hat die Stadtverwaltung die dortigen Sanitäranlagen sanieren lassen. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig sagte am Dienstag, sie habe dies den Veranstaltern im vergangenen Jahr versprochen. Die Toiletten auf dem Gelände, die noch aus DDR-Zeiten stammen, wurden nicht nur erneuert, sondern auch ihre Anzahl erhöht. Auch die Duschen wurden modernisiert. Für die Veranstalter bedeute das, weniger Dixi-Toilettenhäuschen bestellen zu müssen. Man wolle den Festival-Machern zeigen, dass man das "Kosmonaut" in Chemnitz haben möchte, so Ludwig. Außerdem sei der Wasseranschluss zum Stauseegelände erneuert worden. Für eine Versorgung von mehreren Tausend Menschen wie beim Kosmonautfestival oder auch bei anderen Veranstaltungen wie dem 24-Stunden-Mountainbike-Rennen "Heavy 24" sei die Zuleitung bisher unzureichend gewesen, so Ludwig. (jpe)