Kraftwerk: FÃ¼r Glasbau-Sanierung fehlen noch 12.500 Euro

Kraftwerk: Für Glasbau-Sanierung fehlen noch 12.500 Euro

95 Prozent der Kosten beim Verbindungsgang des Kulturzentrums tragen Stadt und Freistaat. Um den Rest aufzubringen, plant der Trägerverein etwas Besonderes.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 05.10.2016



Kaßberg. Jetzt drängt die Zeit. Noch dieses Jahr muss die Sanierung der Glasbrücke beginnen, welche die beiden Gebäude des Veranstaltungszentrums Kraftwerk miteinander verbindet. Dabei wartet der gleichnamige Betreiberverein des Hauses schon seit Jahren dringend darauf.

Bereits seit 2014 liegen konkrete Planungen dafür vor. Im März 2015 beschloss der Stadtrat, dass die Kommune den Verein bei dem Vorhaben mit 125.000 Euro unterstützt. Weitere 112.500 Euro Fördergeld steuert der Freistaat bei. Beide Summen sind zur Verwendung in diesem Jahr bestimmt und daher der Grund für die jetzige Eile. "Doch erst seit September liegt uns der Bescheid von der Denkmalschutzbehörde vor", sagte gestern Ute Kiehn-Dziuballa, Geschäftsführerin des Vereins Kraftwerk. Momentan laufe das Ausschreibungsverfahren für die Bauleistungen.

Notwendig sei die Sanierung, weil die Glasbrücke, die 1956 zusammen mit dem Neubau des damaligen Pionierhauses als Verbindung zur 1886 errichteten Hartmann-Villa entstand, 60 Jahre lang "unberührt" geblieben sei. "Es regnet durch, die einfache Verglasung kostet uns viel Energie, die Bausubstanz der Villa und des Neubaus, die beide unter Denkmalschutz stehen, leiden darunter", erklärt die Geschäftsführerin. Dabei ist die Brücke, die die Vereinsmitglieder "Verbinder" nennen, nicht nur ein Übergang, sondern wird auch als Veranstaltungsraum und Gewächshaus genutzt.

Doch bevor die Glashülle erneuert und ihre Trägerkonstruktion für das schwere Isolierglas verstärkt werden können, hat der Kraftwerk-Verein noch eine Hürde zu nehmen. Als Bauherr, der Fördergeld erhält, muss er fünf Prozent von den 250.000 Euro Gesamtkosten als Eigenanteil aufbringen. "Diese 12.500 Euro können wir nicht allein erwirtschaften", sagt Ute Kiehn-Dziuballa. Der Verkauf von gestrickten bunten Socken, Keramik, Bildern, Geklöppeltem und anderen Produkten aus Kursen im Haus soll aber zumindest einen Teil des Geldes einbringen.

Hauptsächlich hoffen die 35 Vereinsmitglieder aber auf Spenden mit dem Verwendungszweck "Verbinder" auf ihr Vereinskonto sowie eine besondere Veranstaltung: ein "Glasbrückenkonzert". Dessen Besucher, die um eine Spende von jeweils mindestens 10 Euro gebeten werden, erwartet ein buntes Programm mit Gesang, Klaviermusik und Rezitation unter dem Motto "Verbindungen". Alle Mitwirkenden, darunter Leiterin Nancy Gibson und Klavierlehrerin Gabriele Ratzmann von der Städtischen Musikschule, treten ohne Honorar auf. Chemnitzer Händler und Gastronomen unterstützen die Veranstalter mit Getränken und Imbiss für die Gäste. Im Anschluss an das Konzert werden zudem je zwei Arbeiten von Osmar Osten und Michael Morgner, die von den Künstlern eigens dafür zur Verfügung gestellt wurden, von Auktionator Ansgar Heickmann zugunsten der Glasbrücken-Sanierung versteigert.

"Glasbrückenkonzert" am Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr, im Haus Kraftwerk, Kaßbergstraße 36. Platzreservierung und weitere Auskünfte zur Spendenaktion unter Telefon 0371 3839030 oder per E-Mail an kraftwerk-chemnitz@t-online.de