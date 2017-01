Krebskranke Nadine: Der lange Weg zurück ins Leben

Zwei Knochenmark- Transplantationen und zahlreiche Chemotherapien liegen hinter der TU-Studentin. Inzwischen sitzt sie wieder über den Lehrbüchern. Trotzdem ist sie vom Alltag vor der Krankheit weit entfernt: Warum sie den Hörsaal, Türklinken und Einkaufswagen meidet.

Von Mandy Fischer

erschienen am 24.01.2017



Sie möchte endlich ins Berufsleben einsteigen. Eine Arbeit mit Kindern, am besten im schulpsychologischen Bereich, würde sie reizen. Dann, wenn sie ihr Psychologiestudium an der Technischen Universität abgeschlossen hat. Die 27-jährige Nadine Winter plant wieder ihre Zukunft, wenn auch vorsichtig und ohne Termine. Noch vor einem halben Jahr hat sie von Tag zu Tag gedacht und gehofft, dass sich nach der zweiten Transplantation die neuen Stammzellen mit ihrem Körper vertragen. Und zwar auf Dauer, nicht nur am Anfang.

Vor drei Jahren war bei Nadine Winter erstmals Leukämie diagnostiziert worden. Nach einer Chemotherapie galt sie als geheilt. Dann kehrte der Blutkrebs zurück. Ihre TU-Dozentin Annett Meylan organisierte eine öffentliche Typisierungsaktion, um einen genetischen Zwilling für Nadine Winter zu finden. Mehr als 1800 Freiwillige ließen ihr Blut testen. Von der Knochenmark-Transplantation und anschließender Therapie hatte sich die Studentin vergleichsweise schnell erholt - bis vor einem Jahr der Blutkrebs zurückkehrte, noch aggressiver als vorher. Es folgten die nächste Transplantation, Chemotherapie, Bestrahlung - das volle Programm, von dem sich der Körper deutlich langsamer erholt als nach dem ersten Rückfall, sagt Nadine Winter.

Die neuen Spenderzellen haben sich aber offenbar gut eingerichtet. Der entscheidende Blutwert macht den Ärzten und der Patientin Hoffnung. Dennoch bleiben Nebenwirkungen bis heute nicht aus, wie sie schildert. Gelenkschmerzen machen ihr mitunter das Leben schwer. Sie treten häufig nachts auf. Da hilft nur aufstehen und bewegen. "Irgendwann gehen sie wieder weg", sagt die gebürtige Penigerin. Auch Magen-Darm-Probleme habe sie ab und an. "Doch von schweren Abstoßreaktionen bin ich bisher zum Glück verschont geblieben." Im Herbst aber musste die Studentin wieder in die Klinik. Eine Lungenentzündung hatte sie geschwächt. Doch auch diese sei überwunden. Alle zwei Wochen muss sie nun zur medizinischen Kontrolle. Außerdem bekommt sie prophylaktische Medikamente gegen Viren und zum Schutz der Leber. "Die Ärzte sind soweit zufrieden mit mir." Mit jedem vergangenen Monat sinke die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Rückfall kommt. Längere Spaziergänge sind inzwischen wieder möglich, die Kondition sei besser geworden. "Nur der Muskelaufbau kommt noch nicht so gut voran", so Winter. Das spürt sie zum Beispiel, wenn sie im Gegensatz zur eigenen Wohnung bei den Eltern Treppen steigen muss. "Da habe ich gleich totalen Muskelkater." Die Studentin hatte nicht damit gerechnet, dass diesmal die Regeneration des Körpers so lange dauert.

Seit Oktober studiert sie wieder, wenn auch noch nicht so intensiv wie vor der Krankheit. Allerdings besucht sie keine Vorlesungen, sondern erarbeitet sich die Skripte von zu Hause aus. Das sei oft nicht einfach, weil ihr die Anmerkungen der Professoren fehlen. Zudem schaffe sie ein wesentlich niedrigeres Pensum als früher. "An manchen Tagen ist es mehr, an anderen Tagen geht gar nichts." Deshalb weiß sie noch nicht, wann sie das Studium abschließen kann. Eventuell im Sommer, aber der Termin sei nicht in Stein gemeißelt.

Der 27-Jährigen ist Vorsicht wichtiger als Schnelligkeit. Um keine Viren oder Keime einzufangen, sollte sie Menschenmassen meiden - zum Beispiel das Wartezimmer beim Arzt. Obgleich sie sich nicht ganz zurückziehen könne, meidet sie Kontakt zu erkälteten Menschen und gibt fast niemandem die Hand zur Begrüßung. Ein Desinfektionsmittel hat sie immer griffbereit. Selbst bei alltäglichen Handgriffen muss die junge Frau vorsichtig bleiben. Deshalb fasst sie keine Türklinken an und zieht Handschuhe an, um den Einkaufswagen zu schieben. Oft nimmt sie gleich den eigenen Korb zum Einkaufen mit.

Prognosen, ob sie wieder komplett gesund wird, geben die Mediziner nicht. "Ich hatte die Therapien immer gut vertragen, dass die Ärzte stets optimistisch waren, dass es bei mir gut verlaufen wird, und mehrfach wurden wir alle enttäuscht." Auch Nadine Winter selbst verschwende daran keinen Gedanken, wie sie sagt. "Ich genieße jeden Tag."