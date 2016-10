Krimi um gestohlene Crossmaschinen und eine Simson

Ein junger Mann erfährt, dass seine Motorräder und ein Moped aus der Garage gestohlen wurden. Doch dann nehmen die Ereignisse noch eine ganz andere Wendung.

Von Jana Peters

erschienen am 18.10.2016



Wittgensdorf. So hatte sich Danny Rupsch den ersten Arbeitstag nach der einmonatigen Elternzeit nicht vorgestellt. Der Baumaschinen-Mechaniker erhielt am Sonntag einen Anruf seiner Mutter: In seine Garage in Wittgensdorf wurde eingebrochen, die drei Zweiräder, die darin untergestellt waren, sind verschwunden. Der Schock saß tief. Es handelte sich um eine Simson S51 sowie zwei Motocrossmaschinen, die für den Straßengebrauch nicht zugelassen sind. Eine Gas-Gas EC300 gehört Rupsch, damit nehme er regelmäßig an Enduro-Crossrennen teil. Eine Honda CR 250 R, die ebenfalls gestohlen wurde, gehört einem Freund. Die Polizei bestätigte den Diebstahl und bezifferte den Wert der Beute auf rund 4000 Euro. Gestern Nachmittag war Rupsch dann von seinem Wohnort in Glauchau auf dem Weg zur Garage, um sich mit einem Versicherungsvertreter zu treffen. "Ich hätte den Feierabend lieber anders genutzt", sagte Rupsch kurz nach 16 Uhr.

Doch dann die Wende. Gegen 16.15 Uhr rief ihn die Polizei an. Man habe eines der Motorräder in Limbach-Oberfrohna gefunden. Rupsch machte sich auf den Weg dorthin und konnte seine Gas-Gas-Maschine, die dort in einem Grundstück stand, identifizieren und aufladen. "Eine Anwohnerin gab der Polizei den Tipp", so Rupsch. Doch damit nicht genug. Ein weiteres Mal klingelte das Telefon des 26-Jährigen. Eine Polizeistreife habe in Niederfrohna Motorrad-Teile gefunden. Er solle kommen und sie sich ansehen. Also fuhr Rupsch dorthin. An der besagten Adresse trafen er und die Beamten drei junge Leute im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Auf dem Grundstück hätten sich viele Einzelteile befunden, die sich nach und nach als Teile der Honda und der Simson entpuppten.

Rahmen und Dämpferteile sollen die mutmaßlichen Diebe wegen der daran angebrachten Nummern bereits im Wald entsorgt haben. "Sie rückten die Teile nach und nach raus", schilderte Rupsch. Das Prozedere habe weit über eine Stunde gedauert. Die Honda und die Simson seien "bis auf jede Schraube" auseinandergenommen worden. Zuletzt wartete Rupsch um 19 Uhr noch auf den Motor des Mopeds. "Den hatten sie schon in ihre eigene Simson eingebaut", so Rupsch.

Nun steht er vor einem ganzen Haufen Einzelteile. Es würde Wochen dauern, diese wieder zusammenzusetzen, sagte er. Er habe aber vor, das in die Hände einer Fachwerkstatt zu geben. Seine Gefühle beschrieb Rupsch gestern als gemischt. Einerseits sei er "erfreut und heilfroh", dass die Fahrzeuge wieder da sind. Er danke vor allem den Anwohnern für die Hinweise. "Auf der anderen Seite bin ich aber auch stocksauer", betonte der junge Mann.

Am Abend bestätigte die Polizei in Zwickau, dass Motorrad-Teile gefunden und auch dem Besitzer wiedergegeben wurden. Wer die mutmaßlichen Diebe sind und was mit ihnen geschieht, konnte die Polizei allerdings noch nicht sagen.