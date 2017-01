Kriminalität - Vier Autos im Fokus von Dieben

erschienen am 27.01.2017



Die Besitzer von vier Autos haben am Mittwoch Anzeige erstattet, weil sich Unbekannte an den Wagen zu schaffen gemacht hatten. Von der Straße Steinwiese wurde in der Nacht davor ein VW Golf gestohlen. An der Arthur-Bretschneider-Straße, der Kochstraße und der Straße Am Bahrehang wollten Unbekannte augenscheinlich je ein Auto (VW, Skoda, Audi) stehlen. Die Täter versuchten Schlösser zu öffnen und drangen zumindest in zwei der Autos ein. Die Tatzeiten konnten im Fall Arthur-Bretschneider-Straße auf die Nacht zum Mittwoch, im Fall Kochstraße auf die Tage zwischen dem 22. Januar und dem 25. Januar und im dritten Fall auf den Zeitraum 21. Januar bis 25. Januar eingegrenzt werden. (gp)