Küchwald in Chemnitz: Aus Parkplätzen soll Rasen werden

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Im Umfeld des Küchwaldparkes soll Schritt für Schritt das Parken neu geordnet werden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, befinden sich die am nördlichen Ende der Straße Küchwaldring gelegenen Stellflächen für Autos in Querrichtung zur Straße auf dem Gelände der öffentlichen Parkanlage. Als Ausgleich für die Beseitigung von Hochwasserschäden im Stadtpark sollen die Stellflächen dort nun aufgebrochen, dann Boden aufgebracht und Rasen gesät werden.

Mit dem Bau des Parkplatzes mit der Zufahrt von der Leipziger Straße stehen laut Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe ausreichend Stellflächen zur Verfügung. Wenn es die Wittergung zulässt, soll der Bau am 12. Dezember beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten gibt die Stadt mit etwa 13.000 Euro an. (gp)