KÃ¼chwaldbÃ¼hne: Verein erhÃ¤lt Zehnjahres-Vertrag

Küchwaldbühne: Verein erhält Zehnjahres-Vertrag

Der Wiederaufbau der Spielstätte begann 2008 mit drei Personen, jetzt ist sie zu einem Ort mit vollem Programm geworden. Doch längst sind nicht alle Pläne umgesetzt.

Von Jana Peters

erschienen am 07.09.2016



Als im Jahr 2008 Werner Haas, Inka Brückner und Mario Bach die Idee hatten, die Küchwaldbühne aus ihrem jahrelangen Dornröschenschlaf zu wecken, war das nur eine vage Vision. Auch als 2010 mit "Momo" die erste Premiere über die wiederbelebte Bühne ging, war wohl kaum abzusehen, dass sich die Spielstätte einmal zu dem entwickelt, was sie heute ist.

Darum wird der Verein zur Förderung der Küchwaldbühne am Sonntag einen neuen Vertrag mit der Stadt Chemnitz unterzeichnen. Der bisherige wurde im Februar 2011 unterschrieben. Es war ein Vertrag über fünf Jahre, laut dem der Verein jährlich einen symbolischen Betrag für die Nutzung von Gelände und Gebäude an die Stadt zahlte, erklärt Evelyn Esche vom Vorstand des Vereines.

"Die Stadt hat gesehen, dass was wird", sagt Esche. Darum werde der Verein jetzt einen Leihvertrag unterzeichnen. Laut diesem bekommt er das Areal geliehen, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen, erklärt sie. Dafür werde man die Bühne weiterhin entwickeln und die Sanierungen voranbringen. Das biete für sie, aber auch für die Sponsoren, eine wichtige Planungssicherheit.

Die Veranstaltungen auf der Küchwaldbühne wurden jährlich zahlreicher. In dieser Saison, von April bis November, standen und stehen 55 im Spielplan. Darunter auch städtische Projekte wie das Sommertheater der Theater Chemnitz, die in diesem Jahr zum dritten Mal im Küchwald spielten. Aber auch das Fritz-Theater ist zu Gast, ebenso wie das Chemnitzer Filmarchiv und die eigene Theatergruppe des Küchwaldbühnen-Vereins. Auch die Freitreppe der Bühne wird genutzt, so zum Beispiel zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt im Juni, zum Pressefest der "Freien Presse" im August und zur europäischen Sommerphilharmonie.

Mit den Bau- und Sanierungsprojekten ist der Verein, der momentan 70 zahlende Mitglieder hat, längst noch nicht fertig. Aktuell wird an einer Toiletten-Anlage gebaut. Damit soll die Zeit der Dixi-WCs nach sieben Jahren der Vergangenheit angehören. Die Fertigstellung ist für kommendes Jahr geplant. Außerdem in der Planung: Im linken Flügel oben sollen ein neuer Arbeitsraum und ein Versammlungsraum entstehen. Außerdem möchte der Verein Treppen sanieren. Auch die Platzkapazität ist noch ausbaufähig: Eine Genehmigung gibt es für 800 Plätze. Aktuell sind es aber nur 500. Nach wie vor werden Bank-Paten gesucht: Für 125 Euro kann ein Meter Bank erworben werden.

Am Sonntag findet die Abschlussveranstaltung zum "Tag des offenen Denkmals" ab 17 Uhr an der Küchwaldbühne statt. Es spielt das Jazz Trio Volker Braun.