Künftig kein Bargeld mehr im Bus?

Der Verkehrsbetrieb CVAG prüft, wie er seine Fahrer besser vor Kriminellen schützen kann. Dies könnte auch Konsequenzen für Fahrgäste haben.

Von Michael Müller

erschienen am 02.05.2017



Gut zwei Wochen nach einem brutalen Raubüberfall auf einen Busfahrer hat das Nahverkehrsunternehmen CVAG erste mögliche Schritte genannt, wie die Sicherheit insbesondere für die Fahrer von Linienbussen erhöht werden könnte. Eine Überlegung ist, in den Bussen Fahrscheine nur noch bargeldlos zu verkaufen. "Wir überlegen jetzt, ob wir in den Fahrzeugen mittelfristig auf das Bezahlen mit Karte umsteigen", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Ohne Bargeld an Bord, so die Hoffnung, würden die Mitarbeiter nicht mehr ins Visier von Kriminellen geraten, die darauf aus sind, Tageseinnahmen zu erbeuten.

Genau das war beim jüngsten Überfall am Ostersonntag der Fall. Drei junge Männer hatten einen Busfahrer an der Endstelle der Linie32 an der Dresdner Straße zusammengeschlagen und ihn gezwungen, eine Geldbörse und die Kasse mit dem Wechselgeld herauszugeben. Der Fahrer wurde schwer verletzt und lag fast eine Woche im Krankenhaus. Die drei mutmaßlichen Täter sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Veröffentlichung von Aufnahmen der Überwachungskameras in dem Bus hatte zu ihrer Ergreifung beigetragen. Sollte die CVAG mit dem Aus für den Ticketverkauf gegen Bargeld in den Fahrzeugen Ernst machen, würde sich damit auch eine zentrale Forderung vieler Mitarbeiter erfüllen. Mit der schrittweisen Ausweitung des Ticketverkaufs im Bus stiegen im Laufe der Jahre auch die Summen, für die die Fahrer verantwortlich sind. Anders als in den Bahnen gibt es in den Bussen keine Ticketautomaten. Die Technik sei zu anfällig für die ständigen Erschütterungen, hieß es zur Begründung. Die Folge: Wer einen Fahrschein benötigt, muss ihn beim Fahrer kaufen.

Lassen sich die aktuellen Überlegungen umsetzen, wäre das ab etwa 2018 dann nur noch per Geld- oder EC-Karte möglich. Dazu müsste die Technik in bis zu 80 Fahrzeugen der CVAG sowie ihrer Tochter- und Subunternehmen umgestellt werden, heißt es. Zudem müssten die Mitgliedsunternehmen des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) den Plänen zustimmen - unabhängig davon, ob sie sich ihnen anschließen wollen oder nicht. Dem Vernehmen nach wird innerhalb des Verkehrsverbundes derzeit ohnehin geprüft, neue Kassensysteme einzuführen.

Eine weitere konkrete Überlegung der CVAG-Chefetage betrifft den Schauplatz des jüngsten Überfalls. Denn die Endstelle der Linie 32 in Hilbersdorf, etwas abseits der Dresdner Straße gelegen, war nicht zum ersten Mal Tatort. Bereits vor gut zwei Jahren, im Februar 2015, war dort ein 44-jähriger Mitarbeiter der CVAG spätabends mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe der Einnahmen aus dem Ticketverkauf gezwungen worden. Nun wird geprüft, ob die Haltestelle künftig in Zeiten mit erfahrungsgemäß geringem Fahrgastaufkommen überhaupt noch angefahren werden soll. Denkbar sei, die Linie 32 in Richtung Dresdner Straße am Abend oder auch sonntags bereits einige Haltestellen eher enden zu lassen und dafür die Weiterfahrt mit einem sogenannten Anruf-Linien-Taxi anzubieten. Diese allerdings verkehren nur auf vorherige Bestellung und kosten 1Euro extra.

Weitere Lösungsansätze für mehr Sicherheit soll in den kommenden Monaten eine Arbeitsgruppe zusammentragen. Unterstützung erhofft sich der Betriebsrat der CVAG von externen Fachleuten, etwa der Polizei oder des städtischen Ordnungsamtes. Für kommende Woche ist zudem eine außerordentliche Betriebsversammlung für das Fahrpersonal anberaumt worden.