Kultur-Verstärker: Ferenc Csák will Chemnitz zur Kulturhauptstadt machen

In Ungarn war er Staatssekretär, Regierungsbeauftragter, Leiter der Nationalgalerie: Jetzt will Ferenc Csák Chemnitz zur Kulturhauptstadt machen. Seltsam? Nein, sagt er und krempelt die Ärmel hoch.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 02.12.2016



Er hat noch die Brikettheizung von Berlin-Pankow in der Nase, die Abgase der Trabis, den Geruch der Schrippen und der Club-Cola, die seine Gast-Mutter von der Kaufhalle mitbrachte. Ostgeruch. Geruch einer für den ungarischen Jungen wohligen, zugleich seltsamen Welt. In Ungarn gab es damals, in den 80er-Jahren, bereits vieles aus dem Westen zu kaufen - im Gegensatz zur DDR, wo sich der Junge durch Ersatzprodukte probierte. Club-Cola statt Coke. Grilletta statt Hamburger. Und er lernte eine eigentümliche Geometrie kennen: Er begriff nicht, warum man um eine Mauer nicht herumgehen konnte; diese Mauer musste doch ein Ende haben. Sie organisierten einen Ungarn, der es dem Jungen in seiner Muttersprache erklärte. Trotzdem war Ostberlin für ihn als Kind schön. Schön und bizarr. Heute empfindet Ferenc Csák eher seine Heimat als bizarr, auch wenn er es offiziell nicht so sagt. Ferenc Csák ist ein Diplomat vor dem Herrn. Jedenfalls ist er vergangenes Jahr wieder nach Deutschland gekommen, nach Chemnitz. Manchen wundert das.

Was für eine Karriere hat der heute 42-Jährige in Budapest hingelegt: Staatssekretär für Kultur im Ministerium für Bildung und Kultur, Regierungsbeauftragter, schließlich Generaldirektor der Ungarischen Nationalgalerie. In Chemnitz nun ist er Leiter des städtischen Kulturbetriebes, das Büro befindet sich im Kulturkaufhaus Tietz, Erdgeschoss. Ein Verwaltungsjob. Allerdings ist er seit Sommer auch als der Mann bekannt, der Chemnitz zur Kulturhauptstadt im Jahr 2025 machen will. Kein Zufall. In Ungarn war er Regierungsbeauftragter für die Kulturhauptstadt Europas 2010. Er machte die 150.000-Einwohner-Stadt Pécs fit für den Titel. Damals war er 36. In Chemnitz sei er aber nicht der Initiator, fügt er an. Ordnung muss sein. Initiator war Theaterintendant Christoph Dittrich. Er, Csák, wurde von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ob seiner Erfahrung als Verstärker einbezogen. Vielen Chemnitzern war das erst mal egal. Chemnitz Kulturhauptstadt? Spott wurde über die Idee ausgekübelt.

Ist man von der Presse und will zum ersten Mal mit Ferenc Csák reden, kann einen die Idee beschleichen, beim Prinzen der Stadt vorsprechen zu wollen. Ein Termin über das Sekretariat? Undenkbar. Die Pressestelle ist zuständig. Die möchte Angaben darüber, was man denn wissen will. Und schließlich sitzt während des Gesprächs eine Mitarbeiterin der Pressestelle mit am Tisch. Warum nur, fragt man sich. Ferenc Csák spricht besser Deutsch als manch Deutscher, er kann ohne Pause, Punkt und Komma über Europa, Demokratiedefizite und Integrationsleistungen referieren und nimmt sich sowieso die Freiheit zu erzählen, dass ihn anfangs manch eingefahrene Struktur in der Chemnitzer Ämterlandschaft befremdete. Er nimmt sich die Freiheit, offen zu sein. Darin hat er Übung, da er aus einem Land kommt, in dem es weit mehr Mut verlangt, sich seine Freiheit zu nehmen. Ferenc Csák lächelt. "Es war mein Wunsch, dass bei diesem Pressegespräch noch jemand dabei ist. Ich war nicht sicher, ob ich alles richtig beantworten kann."

Es gibt Menschen, die sagen über ihn: Endlich mal einer, von dem sich die Kulturschaffenden dieser Stadt ernst genommen fühlen. Und andere, die meinen: Der bleibt nicht lange in Chemnitz. Im Tietz, Erdgeschoss. Chemnitz als Sprungbrett? "Entweder es geht einem um einen Titel, oder es geht einem um eine Aufgabe. Bei mir ist letzteres der Fall. Diese Aufgabe ist vielseitig und spannend", sagt er. Hier kann er die Ärmel für eine potenzielle Kulturhauptstadt hochkrempeln. Das passt zu ihm, der immer unterwegs und neugierig war.

Er wurde 1974 in Budapest geboren. Sein Vater war Jurist, Marxist, politisch und kulturell engagiert. Mit 36 Tod durch Herzinfarkt. Die Mutter heiratete neu. Der Junge - man mag es kaum glauben - machte Probleme in der Schule. In Deutsch sei er grottenschlecht gewesen, erzählt er. Seine Mutter organisierte eine Gast-Familie in Ostberlin, wo er die Ferien über Deutsch lernen sollte. Ab 1983 war er jeden Sommer da. Bis kurz vor der Wende, da reiste die Familie nach Westberlin aus. Über die Wende-Wirren organisierten Mutter und Gast-Familie, dass Ferenc Csák ein Schuljahr in Westberlin bleiben konnte. Anschließend zog er nach Bonn zu seinem Onkel, einem Generalkonsul, und legte dort das Abitur ab. Um bessere Bildungschancen zu haben. "Das zumindest", sagt Ferenc Csák, "war die offizielle Version meiner Mutter für mich." Später habe sie ihm erzählt, dass sie ihn sicher wissen wollte. Sie hatte in Ungarn ein hohes Parteiamt inne - und in der Wendezeit Angst vor Repressalien. Sie wollte nicht, dass ihr Junge Bilder einer verjagten Mutter durchs Leben schleppen muss. Csák blieb in Deutschland, studierte in Regensburg Betriebswirtschaft. Das wiederum war die offizielle Version für seine Mutter. Später beichtete er ihr, zu den vermeintlich brotlosen Fächern Kunstgeschichte und Politikwissenschaft gewechselt zu sein.

Zurück in Ungarn, begann seine Karriere. Er hat erlebt, wie man eine unbekannte Stadt zur Kulturhauptstadt machen kann, mit Zeit und Geld. Sie haben alte Parks und Flächen belebt, die Autobahnanbindung nach Budapest fertiggestellt, ein neues Konzert- und Konferenzzentrum geschaffen, das Museumsviertel saniert, das Wissenschaftszentrum neu gestaltet. Das ist der Kniff, den man bei diesem Thema begreifen muss: Kulturhauptstadt zu sein heißt nicht, 100 einzigartige Kunstprojekte vorweisen zu können. Es geht vielmehr darum zu zeigen, dass man pfiffige Ideen für das Zusammenleben hat. Denn auch das ist Kultur. Da gehört die Kunst dazu, aber auch Vereinsleben, Bildung, Wissenschaft, Sport. Durch den Titel ist Pécs nicht Budapest geworden, "aber es hat Fortschritte gemacht beim Tourismus, der Wirtschaft, und es ziehen nicht mehr ganz so viele junge Leute weg wie vorher", sagt Csák.

Weniger erfüllt hat er sein letztes offizielles Amt als Leiter der Ungarischen Nationalgalerie verlassen. Er habe die Besucherzahlen um 40 Prozent gesteigert, 17 Ausstellungen in zwei Jahren mit je 250.000 bis 400.000 Besuchern organisiert. Ein Job auf Hochtouren. Dabei scheiterte seine Ehe. Und es scheiterte auch die Beziehung zur Nationalgalerie. Als Csák 2010 die Stelle antrat, wurde Viktor Orbán Ministerpräsident des Landes. Dass Csák nur bis zum Jahr 2012 blieb, hatte vor allem damit zu tun. Obwohl er auch das nicht gern offiziell sagt. Im Berliner "Tagesspiegel" war in einem Text über die ungarische Kulturpolitik unter Orbán von Kahlschlag und Propaganda-Kunst die Rede; auch der Weggang Csáks wurde erwähnt. Ein geringeres Budget; der staatlich gewollte Fokus auf Kunst, die das Nationale herausstreicht; die Zusammenlegung der Galerie mit einem anderen Museum - das wollte er nicht mittragen, sagt Csák. Er klebe an keinem Sessel und glaube an sich. Mit dieser Einstellung ging er in die Privatwirtschaft und arbeitete dort für Galerien. Und sagt, seine glücklichste Zeit habe er in Ateliers von Künstlern verbracht. Wenn sie ihm erzählten von ihrem Blick auf die Welt, ihren Lebenswegen und Träumen. "Manche hatten im Sozialismus Malverbot. Aber vor dem Krieg waren sie in Paris unterwegs, kannten Arp, die Münchner Schule. Und später im Sozialismus mussten sie Hilfsarbeiterjobs annehmen, um zu überleben. Solche Geschichten haben mich tief beeindruckt." Doch weil er auf Dauer keine Zukunft in Ungarn sah, dachte er wieder an Deutschland. Hat im Computer "Arbeitsagentur" eingetippt. Wenn er das heute vor Kollegen erzählt, lachen sie. So einer wie er - Regierung, Nationalgalerie - guckt bei arbeitsagentur.de. Er lacht zurück. "Warum denn nicht?" So fand er den Kulturbetrieb.

Heute wohnt er auf dem Kaßberg. Schwärmt von Chemnitzer Wirtschafts-, Architektur- und Theatergeschichte. Hat sich über die Künstler der Stadt informiert und aus dem Depot der Neuen Sächsischen Galerie, die auch im Tietz sitzt, Bilder von ihnen geholt und an die Wände seines Büros gehängt. Und er sagt Sätze wie: "Im Hinblick auf die Kulturhauptstadt müssen wir uns fragen, wie wir uns unsere Stadt für die Zukunft vorstellen." Das "unsere" kommt ihm leicht von den Lippen. "Anders geht es nicht", sagt er. Auch von seinen Mitarbeitern verlange er, dass sie hinter der Stadt stehen, "sonst sind sie hier nicht richtig". Der Diplomat kann offenbar energisch werden. Neben seinen Hobbys Segeln und Angeln nennt er auch "Gesellschaft": Er will Leute treffen, sich austauschen, Ideen entwickeln, Auge in Auge. Da kann sich sein Smartphone in der Zwischenzeit totsummen.

Auch seinen Kindern möchte er Chemnitz und die deutsche Kultur nahebringen, er hat aus seiner Ehe eine Tochter und zwei Söhne zwischen 7 und 12, die bei ihrer Mutter in Ungarn leben. Er hofft, dass sie nächstes Jahr für ein paar Wochen eine Chemnitzer Schule besuchen. Seine neue Partnerin indes, die in Budapest lebt, suche bereits einen Job in Sachsen.

Weihnachten wird er diesmal in Ungarn verbringen. Manches Weihnachtsfest hatte er damals auch in Berlin-Pankow erlebt. "In Ungarn ging es darum, wer die neuesten Nike-Schuhe hat, in Berlin gab es mehr Tradition. Sie hatten diese ... wie heißt das?" Es ist das einzige Wort, auf das er nicht kommt: Pyramide. "Und die Holzkunst, die Beleuchtung." Heute lege auch er Wert auf Rituale. Die Familie in Ungarn wird singen; darunter auch das eine oder andere deutsche Weihnachtslied.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".