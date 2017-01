Kunden verärgert - Sparkasse schließt Filiale im Hutholz

Das Geldinstitut gibt eine weitere Geschäftsstelle auf. Dabei hatte es erst kürzlich Gebühren mit der Begründung erhöht, Service sichern zu wollen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 01.02.2017



Hutholz. Die Sparkasse Chemnitz dünnt ihr Filialnetz weiter aus. Am 31. März hat die Geschäftsstelle in der Wolgo-Passage zum letzten Mal geöffnet, bestätigte das kommunale Geldinstitut jetzt auf Anfrage. Viele Kunden sind empört.

Die Filiale an der Wolgograder Allee sei immer gut besucht, berichtet Anwohnerin Gudrun Jäckel. "Ich bin dort als Kunde nie allein gewesen", schildert sie und erinnert daran, dass die Sparkasse erst im September ihre Kontoführungsgebühren erhöht hat. "Die habe ich gern bezahlt, weil mir der Service vor Ort wichtig ist", sagt sie. Denn Online-Banking, das sie beherrsche, sei ihr nicht sicher genug. Nun werde genau der Service abgebaut, für den die Gebührenerhöhung angeblich gedacht war, stellt Gudrun Jäckel verständnislos fest. Und obwohl sich die vorgesehene Schließung im Stadtteil bereits herumgesprochen habe, seien die betroffenen Kunden bisher nicht darüber informiert worden. Den Verweis der Sparkasse auf ihre Filiale an der Alfred-Neubert-Straße empfindet sie als Hohn für alle Kunden, die auf den Nahverkehr angewiesen sind. "Die Linie 52 fährt doch nur alle 20 Minuten."

"Das ist eine Katastrophe", bestätigt die Sprecherin der Bürgerinitiative Hutholz, Carola Jäckel. Die Wege bis nach Morgenleite oder Markersdorf seien für viele Sparkassenkunden im Stadtteil, die über kein eigenes Auto verfügen, viel zu zeitaufwendig. Über das Bürgernetzwerk Chemnitz-Süd will die Bürgerinitiative versuchen, die Schließung noch zu verhindern.

Laut Roger Wirtz, Pressesprecher der Sparkasse, werden alle Kunden, deren Konten in der Wolgo-Passage geführt werden, in den nächsten Tagen in einem Brief über die bevorstehende Schließung informiert. "Wir hielten zwei Monate im Voraus für ausreichend", sagt er. Dass einige Kunden bereits vorab von der Schließung erfahren haben und nun verunsichert sind, nennt er unglücklich und entschuldigt sich im Namen der Sparkasse.

Aus Sicht des Geldinstituts sei es kein ersatzloser Wegfall der Filiale, sondern deren Zusammenlegung mit den Geschäftsstellen im Vita-Center und an der Alfred-Neubert-Straße. Geplant sei, dass die Kundenberater mit den Kontenunterlagen ihrer Kunden in die verbleibenden Filialen wechseln. Das hänge aber auch von den Kunden ab, sagt Wirtz. Denn diese hätten freie Wahl, in welcher Filiale ihr Konto künftig geführt werden soll. "Für den einen ist es nahe am Wohnort, für den anderen in der Nähe der Arbeitsstelle günstiger", erklärt der Sprecher. Bei Kunden, die bis Ende März keinen Filial-Wunsch äußern, lege die Sparkasse die Geschäftsstelle fest, in der das Konto künftig geführt wird. Ein Wechsel sei aber auch später noch möglich.

Verändertes Kundenverhalten nennt Wirtz als Hauptgrund für die erneute Reduzierung der Anzahl der Filialen. Neben der Zunahme von Online-Banking und bargeldlosem Bezahlen spiele dabei auch eine Rolle, dass viele Kunden ihre Geldgeschäfte häufig unterwegs erledigen und nicht mehr dort, wo ihr Konto geführt wird. Für die Wirtschaftlichkeit einer Geschäftsstelle sei aber nicht die Laufkundschaft, sondern die Anzahl der geführten Konten ausschlaggebend.

Nach Wirtz' Angaben ist die Hutholzer Filiale die einzige, die 2017 in Chemnitz geschlossen werden soll. Zuletzt hatte das Geldinstitut im März 2016 vier seiner bis dahin noch 48 Geschäftsstellen aufgegeben. Wenn es die wirtschaftliche Situation erfordere, werde die Schließung von Filialen dem Verwaltungsrat der Sparkasse vorgeschlagen. Die nächsten Entscheidungen könnten frühestens Mitte des Jahres getroffen werden und dann erst 2018 wirksam werden, so der Sprecher.