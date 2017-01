Kunstwerk verlängert Fahrtwege am Brühl

Der Schriftzug "Zuhause" soll laut Stadtverwaltung Durchgangsverkehr verhindern. Anlieger sind jedoch anderer Meinung.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 28.01.2017



Brühl. Einen Schildbürgerstreich, so nennt Peter Kübler den neuen Standort des mannshohen Schriftzuges "Zuhause" mitten auf der Kreuzung Brühl/Elisenstraße. Denn damit sei nicht nur der früher für Autos gesperrte Boulevard für Durchgangsverkehr dicht gemacht worden, sondern - mithilfe zusätzlicher Poller - auch gleich noch die Elisenstraße. "Dabei war sie die einzige Direktverbindung zwischen Straße der Nationen und Mühlenstraße über den Brühl hinweg", begründet der Geschäftsführer der Zwickauer Firma K und W Informatik, deren Chemnitzer Niederlassung sich an der Elisenstraße befindet, seine Verärgerung.

Wer jetzt mit dem Auto den Brühl zwischen Georg- und Müllerstraße queren will, werde von dem Kunstobjekt aus Stahlblech zum Linksabbiegen gezwungen und müsse bis zur nächsten Querstraße mehrere hundert Meter - im Schritttempo - auf dem Boulevard entlangfahren, obwohl er das eigentlich gar nicht will. In Richtung Herrmannstraße führt diese Strecke obendrein an der Rosa-Luxemburg-Grundschule vorbei und damit über einen Schulweg. "Das kostet nicht nur die Autofahrer Zeit, sondern bringt auch Fußgänger in Gefahr, belastet Anwohner und die Umwelt - völlig unnötig", findet Kübler.

Die Filiale der Oederaner Bäckerei Adler an der Elisenstraße erhält ihre morgendliche Lieferung zwar aus Richtung Straße der Nationen. "Aber viele unserer Kunden waren schon erschrocken, als sie mit dem Auto das erste Mal vor den großen Buchstaben standen und nicht weiterkamen", berichtet eine Mitarbeiterin.

Auch Matthias Gruhn sieht den Zuhause-Schriftzug mitten auf der Kreuzung kritisch. "Er beeinträchtigt uns ganz schön", sagt der Mitarbeiter im Star-Pizza-Service an der Elisenstraße. Jede Fahrt der Pizza-Boten zur Mühlenstraße und weiter in Richtung Kaßberg oder Leipziger Straße habe sich um mindestens einen halben Kilometer verlängert. "Pro Tag macht das bis zu eine Stunde mehr Fahrzeit aus", hat er überschlagen. Hinzu kämen Mehrkosten für Kraftstoff. Mit den Anwohnern des Brühls sei der Standort des Kunstobjektes sicher nicht abgestimmt worden, vermutet Gruhn. "Dabei würde es reichen, die Buchstaben ein kleines Stück seitlich zu versetzen. Dann wäre die Elisenstraße wieder passierbar und sie würden trotzdem noch verkehrsberuhigend wirken", schlägt der Pizza-Service-Mitarbeiter vor.

Doch das hat die Stadtverwaltung nicht vor, wie sie auf Anfrage erklärt. Die Unterbrechung der Querung des Brühls auf der Elisenstraße sei gewollt und entspreche vollständig dem vom Stadtrat im Oktober 2013 beschlossenen Rahmenplan für den Boulevard. Die sogenannte Diagonalsperre, bestehend aus Pollern und dem Schriftzug, solle dazu dienen, "gebietsfremde Durchgangsverkehre vom Brühl fernzuhalten". Nur unter dieser Voraussetzung sei die bisherige Fußgängerzone in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt worden. Die damit für die unmittelbaren Anlieger verbundenen Umwege seien vertretbar, erklärt die Stadtverwaltung. Für alle anderen Fahrzeuge stehe das Straßenhauptnetz zur Verfügung. Eine Durchfahrt von der Straße der Nationen über die Elisenstraße zur Mühlenstraße sei "im Interesse der Verkehrsberuhigung und des Schutzes der Anwohner vor gebietsfremden Verkehren nicht gewünscht". "Hierfür stehen die Georgstraße beziehungsweise die Müllerstraße zur Verfügung, die eine ausreichend gute Verkehrsqualität bieten."

Für den Schriftzug "Zuhause" ist der Brühl bereits der zweite Standort innerhalb weniger Jahre. Die Chemnitzer Künstler Helena Rossner und Frank Raßbach hatten ihn 2008 aus Stahlblech gefertigt - ursprünglich, um eine durch den Abriss eines Hauses entstandene Brachfläche aufzuwerten. Zuvor hatte das Stadtplanungsamt Künstler um Vorschläge für derartige Kunst im öffentlichen Raum gebeten. Finanziert wurde das Objekt von der Stadtverwaltung mit 15.000 Euro. Die mannshohen Buchstaben wurden zuerst auf einer Brachfläche an der Ecke Straße der Nationen/Heinrich-Zille-Straße aufgestellt. Von dort wurden sie aber im Dezember 2013 wieder entfernt und eingelagert - laut Stadtverwaltung, weil die befristete Aufstell-Genehmigung des Grundstückseigentümers abgelaufen war. Ende November vergangenen Jahres wurde er dann auf dem Brühl wieder aufgestellt.