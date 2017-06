Langes Warten auf einen Augenarzt-Termin

Monatelang dauert es, bis Chemnitzer einen Termin beim Facharzt für Augenheilkunde bekommen. Eine in Rente gegangene Medizinerin hat jetzt einen Nachfolger gefunden. Aber das Problem des Ärztemangels ist damit noch lange nicht gelöst.

Von Sandra Häfner

erschienen am 16.06.2017



Marius Lohe* war noch nie in seinem Leben beim Augenarzt. Doch nun hat der 32-Jährige eine Überweisung seines Hausarztes bekommen - mit der Dringlichkeit B. Das bedeutet, dass er innerhalb von vier Wochen einen Termin bei einem Facharzt bekommen muss. In Chemnitz sei das aber aussichtslos, wurde ihm an der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) mitgeteilt, berichtet er. Die KVS vergibt auf Wunsch von Patienten die Facharzttermine. Stattdessen wurde Marius Lohe eine Praxis in Borna bei Leipzig empfohlen. Doch weil sich vermutlich weitere Termine anschließen, will sich der Chemnitzer vor Ort untersuchen lassen.

Kein Termin beim Facharzt - ein Problem, das es laut Statistik der KVS gar nicht gibt: Demnach liegt der Versorgungsgrad bei Augenärzten in der Stadt mit 24,5 Vollzeitstellen bei 110Prozent. "Somit ist die augenärztliche Versorgung in Chemnitz statistisch als gut zu bezeichnen", so die KVS. Doch sie schränkt ein, dass "die hohe Nachfrage nicht nur in Chemnitz nicht zu übersehen" sei. Ein Grund sei die gestiegene Anzahl ambulanter Operationen. Das sei bei Einführung der Bedarfsplanung noch nicht der Fall gewesen. Ob die Bedarfsplanung womöglich der Realität angepasst wird, darüber werde derzeit laut KVS auf Bundesebene verhandelt.

Schon seit vielen Jahren gibt es in der Stadt zu wenige Augenärzte. In Umfragen der "Freien Presse" nach der Lebensqualität in Chemnitz ist diese Kritik ein Dauerbrenner. Hinzu kommt, dass nach Informationen der Stadt und der KVS das Durchschnittsalter der Augenmediziner in Chemnitz 53 Jahre beträgt. Fünf Augenärzte sind älter als 60 Jahre und stehen damit vor der Rente.

Ihren Ruhestand bereits angetreten hat im Frühjahr Augenärztin Karin Oehmig. Zumindest entsteht hier keine weitere Lücke. Ihre Praxis im Ärztehaus Am Walkgraben hatte sie an ihren Kollegen Dr. Simo Murovski übergeben, der in Zschopau eine Augenarztpraxis sowie ein OP-Zentrum betreibt. Er behandele dort zunehmend Patienten aus Chemnitz, sagt der 42-Jährige. Deshalb bewarb er sich um die Praxis Am Walkgraben. Unter mehreren Kandidaten habe sich die Medizinerin für sein Konzept entschieden, sagt er. "So müssen sich die Patienten von Frau Oehmig keinen neuen Arzt suchen", sagt Murovski. Im OP-Zentrum Zschopau sind dieses Jahr 4000 Eingriffe vorgesehen, so der Mediziner. Hinzu kommen rund 12.000 Behandlungen. Mit der Chemnitzer Praxis vergrößert er sein Augen-Zentrum mit derzeit 20 Mitarbeitern, darunter vier Ärzten. Neu dabei ist seit Mai Dr. Daniel Barta. Er arbeitete als Assistenzarzt am Klinikum und ist nun hauptsächlich in der Chemnitzer Praxis tätig. Neben der deutschen Facharztprüfung absolvierte der 34-Jährige auch die Prüfung zum europäischen Facharzt für Augenheilkunde. Daniel Barta studierte in Prag und Tübingen und arbeitete in Frankfurt, bevor der Tscheche nach Chemnitz kam. Er will langfristig in der Stadt bleiben, sagt er.

Die Chemnitzer Praxis wird in den nächsten Monaten mit zwei neuen Geräten ausgerüstet, die tiefergehende Netzhautuntersuchungen ermöglichen. Damit seien erhebliche Investitionen verbunden, so kostet eines der Geräte einen sechsstelligen Betrag, sagt Murovski. Er will die Praxis auf Netzhauterkrankungen spezialisieren. Auch Operationen sollen möglich sein, da das Ärztehaus Am Walkgraben über einen ambulanten OP-Saal verfüge und dort bereits Anästhesisten tätig seien, so Murovski.

Mediziner für die Stadt zu finden, ist nach einem Ratsbeschluss nun auch Aufgabe der Wirtschaftsförderung CWE. Schnelle Lösungen gebe es aber nicht, so Chef Sören Uhle. Derzeit analysiere man die Lage. "Wie viele Haus- und Fachärzte gibt es in den Stadtteilen, wie viele Mediziner brauchen wir wo", umriss er die Aufgabe. In Kürze soll ein neu eingestellter Gesundheitsmanager die Arztsuche aufnehmen. Einzelne Mediziner hätten sich schon gemeldet. "Sie könnten sich vorstellen, Medizinische Versorgungszentren zu eröffnen", so Uhle. Die CWE, die bei der Finanzierungs- und Investitionsbegleitung ihre Kernkompetenzen habe, könne Ärzte bei der Gründung eines MVZ betreuen.

Marius Lohe hat doch noch einen Termin bei einem Augenarzt in Chemnitz bekommen. Daniel Barta schaute sich seine Augen an.

*Name von der Redaktion geändert