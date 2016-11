Lauschen, naschen, kippeln

Zum Vorlesetag war eine Gästeführerin mit Kinderbüchern am Brühl. Lassen sich die Kids von heute für so was noch begeistern?

Von Christian Meyer

erschienen am 19.11.2016



Der Zirkuswagen auf dem Hinterhof am Brühl erinnert an Peter Lustigs Bauwagen aus der Kindersendung "Löwenzahn". Wie mag der wohl von innen aussehen? Was das Exemplar am Brühl angeht, lautet die Antwort: lebendig. Grit Linke muss jedenfalls Nerven mitbringen, als sie gestern Nachmittag mit einer Tasche voll Bücher den Wagen betritt, in dem sich ein Dutzend Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren tummelt. Es ist bundesweiter Vorlesetag. Die Idee dahinter: Jeder, der daran Spaß hat, liest irgendwo etwas vor. "Das soll ein offenes Angebot sein", sagt Linke. "Es soll die Kinder in die Bibliothek locken", so die Gästeführerin.

Dieser Wunsch spiegelt sich auch in ihrer Lektüre wieder: "Pippilothek" heißt das erste Buch, das sie hervorholt. "Pippi machen!", ruft einer der Steppkes - die Kinder lachen auf. Nur der elfjährige Muhammed nicht. Der spricht zwar gut deutsch, doch das Wort "Pippi" hat er noch nicht gehört. "Erklärt es ihm mal", so Grit Linke zu den anderen Kindern. Auch das geht nicht ganz ohne Lacher. Kurz darauf ist Muhammed um eine Vokabel reicher und Linke hat angefangen zu lesen. Es geht um einen Fuchs, der von einem Huhn das Lesen lernt. Aus der anderen Ecke des Wagens kommt derweil Schokoladengeruch: Sozialarbeiterin Keren Cascione hat Kakao gekocht. Als es zwischenzeitlich lauter wird, sagt sie: "Wer heiße Schokolade haben will, muss sich benehmen." Das wirkt fürs Erste.

Dann kommt der siebenjährige Jason mit seiner Schwester Selina an der Hand durch die Tür. Die Vierjährige wird sofort von der zwölfjährigen Lena auf den Schoß genommen, während Grit Linke das nächste Buch auspackt: "Rothütchen", eine moderne Variante des Märchens "Rotkäppchen". Anders als im Klassiker führt Rothütchen den Wolf an der Nase herum und schlägt ihn am Ende mit einem Kerzenleuchter K. O. Aber keine Angst: Der Wolf wird am Ende gerettet - und Rothütchen will Tierärztin werden. Nicht ganz im Sinne der Gebrüder Grimm, aber die jungen Hörer lauschen Grit Linkes geübter Vorlesestimme. Manche wippend, andere kippelnd.

Vor der letzten "Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte", gibt es endlich den Kakao und sogar noch Marshmallows. Auch Linke hat noch Naschereien zu verteilen, als der Lesespaß nach 40 Minuten vorbei ist. Auf einer ihrer Mappen steht: "Kinder brauchen Liebe, Süßigkeiten und ab und zu ein Buch." An diesem Nachmittag waren die Kids im Zirkuswagen demnach rundum versorgt. Peter Lustig hätte es gefallen.