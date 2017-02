Lebhafte Debatte um Stadthallenpark

Soll auf der Grünfläche vor dem Veranstaltungshaus ein Gebäude errichtet werden? Beim Forum der "Freien Presse" gingen die Meinungen der Zuhörer und des Plenums diesbezüglich weit auseinander.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.02.2017



Der Redebedarf war groß. Selbst als die Diskussionsrunde beim "Freie Presse"-Leserforum nach gut zweieinhalb Stunden beendet werden sollte, meldeten sich noch Besucher zu Wort. Rund 150 Gäste hatten sich am Montagabend im Tropenhaus der Stadthalle eingefunden. Thema des Abends war der Stadthallenpark und Pläne zur Bebauung der Grünfläche. Die lehnte ein Großteil der anwesenden Besucher ab. So sagte beispielsweise Renate Kluge. "Der Stadthallenpark-Komplex muss geschützt werden."

Die Stadtverwaltung plant, ein Gebäude am Rande des Areals zu errichten. Das sei notwendig, um die Straße der Nationen zu beleben und die Innenstadt an das neu entstehende Theaterquartier um das Opernhaus anzubinden, sagte Baubürgermeister Michael Stötzer. Zum Hinweis, dass der Park unter Denkmalschutz steht, sagte er: "Der Denkmalschutz ist nicht das Dogma, dem sich alle zu unterwerfen haben. Jede Generation hat ein Stück weit das Recht, ihr Umfeld zu gestalten."

Derzeit verhindere die Brückenstraße die gewünschte Belebung, weil sie die ursprüngliche Chemnitzer Altstadt von den Einkaufs-Passagen der Straße der Nationen trenne, erklärte Professor Heinz Nagler, Inhaber des Lehrstuhls Städtebau der Brandenburgischen TU Cottbus. Mithilfe eines Parks allein lasse sich die Brückenstraße nicht überwinden, so Nagler. "Das Rawema-Gebäude braucht ein Gegenüber, damit der Lückenschluss funktioniert." Zugleich dämpfte er die Erwartungen an das Haus für den Einzelhandel. "Das Gebäude rettet die Innenstadt nicht, aber es ist ein kleiner Baustein zur Belebung."

Aus Sicht von Gunnar Bertram müssen weitere Top-Einkaufslagen in der Innenstadt geschaffen werden, damit sich große Marken ansiedeln. Die sollen mehr Kunden ins Zentrum locken, sagte der Chef der Regionalkammer der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Denn aktuell habe der Einzelhandel in der City nur einen Anteil von zwölf Prozent am gesamten Handel in der Stadt; in anderen Kommunen seien es etwa 30 Prozent. Dem geplanten Gebäude am Stadthallenpark komme dabei eine entscheidende Rolle zu - wenn es große Geschäfte beherberge. "Weitere kleine Läden machen keinen Sinn. Wir brauchen größere Verkaufsflächen", so Bertram. Vorstellbar seien Geschäfte mit bis zu 2500 Quadratmetern Fläche.

Investor Claus Kellnberger erklärte sich bereit, das Haus zu bauen und sich um Mieter zu kümmern. "Ich muss das nicht bauen. Aber wenn ich es bauen darf, wird es auch voll sein. Ich würde mir sogar erlauben, oben Penthouse-Wohnungen reinzubauen." Schließlich seien in der Innenstadt derzeit fast alle Wohnungen belegt.

Der Architekt und Stadtumbau-Kritiker Frank Kotzerke lehnte eine teilweise Bebauung des Parks nicht generell ab, sprach sich aber für ein kleines, transparent gestaltetes Haus aus. "Der Blick auf die Stadthalle ist wichtig. Er darf nicht durch ein Haus verstellt werden."

Kotzerke war sich diesbezüglich mit Formgestalter Karl Clauss Dietel einig, der im Publikum Platz genommen hatte. Dietel bezeichnete die Stadthalle als "das beste Gebäude, das nach 1945 in Chemnitz entstanden ist" und ergänzte: "Es ist nicht denkbar ohne den Park davor. Der Park ist ein Meisterstück." Ein kleines Gebäude am Rande der Grünfläche sei denkbar. "Aber nicht ein Riesending", sagte der Designer.

Bei der Mehrzahl der Zuhörer, die zu Wort kamen, stießen die Bebauungspläne generell auf Ablehnung. Reiner Amme vom Bund für Umwelt und Naturschutz sprach sich für den Erhalt des Parks in seiner jetzigen Form aus und regte eine Nutzung der Grünfläche als Bier- oder Café-Garten an. "Warum stellt man dort keine Tische und Stühle hin?", fragte er. Besucher Andreas Wagner regte an, sich bei Neubauprojekten auf andere Standorte zu konzentrieren. "Nehmt doch die Freiflächen, die wir haben", sagte er und nannte unter anderem das Areal an der Johanniskirche. Die seien bereits für Investoren ausgeschrieben worden, entgegnete der Baubürgermeister.

Ein Zuhörer meinte, statt im Park ein Haus zu errichten, sollten Wohnungen für junge Leute im Zentrum geschaffen werden. Das würde zur Belebung der City beitragen. "Die Gefahr, dass sich die Bebauung des Parks als Fehler erweist, ist zu groß."