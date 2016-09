Lehrernot und Stundenausfall - "Wir haben keine Reserven"

An Chemnitzer Schulen fallen nicht mehr so viele Unterrichtsstunden aus wie im Frühjahr. Experten sehen trotzdem schwarz.

Von Jana Peters

erschienen am 10.09.2016



Lehrer haben es momentan nicht leicht. Schüler auch nicht. Weil es zu wenig Lehrpersonal gibt, fällt Unterricht aus, die verbliebenen Kollegen sind mit Vertretungen überlastet. Die Schüler leiden unter dem Ausfall, Eltern beklagen sich. Jüngstes Beispiel in Chemnitz: An der Diesterweg-Oberschule in Gablenz hatte eine fünfte Klasse im Frühjahr acht Wochen lang keinen Englisch-Unterricht und im Fach Mathematik musste die Anzahl der Wochenstunden um eine Einheit gekürzt werden - bis zum Ende des Schuljahres. Mehrere Lehrerstellen an der Schule waren nicht besetzt, hinzu kamen krankheits- und elternzeitbedingte Ausfälle. Der Elternsprecher der betroffenen Klasse, Thomas Klec, wandte sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit. Lutz Steinert, Sprecher der Bildungsagentur Chemnitz, räumte damals Schwierigkeiten ein, sagte aber auch, dass es eine ganze Reihe von Schulen gebe, wo die Situation ähnlich sei.

Der Zustand in der Diesterweg-Oberschule gab Anlass dafür, dass die Fraktion der Stadtratspartei Die Linke am Donnerstagabend zu einer öffentlichen Fraktionssitzung zum Thema Lehrermangel ins Foyer der Stadthalle einlud. Unter anderen diskutierten da Jörg Heynoldt, Leiter der Regionalstelle Chemnitz der Sächsischen Bildungsagentur, Andrea Kaiser, Vorsitzende des Kreiselternrates Chemnitz, und Cornelia Falken, Landtagsabgeordnete und Bildungspolitische Sprecherin der Linken. Heynoldt räumte ein, die Vorbereitungen auf das aktuelle Schuljahr seien die schwierigsten in seiner Laufbahn gewesen. Der Generationswechsel im Lehrerzimmer schreite rasant voran, auch weil Lehrer oft vorzeitig in Rente gehen oder kündigen. Es sei aber sehr schwierig, neues Personal zu finden. Für das Schuljahr 2016/2017 habe man 117ausgebildete Lehrer einstellen können, ohne die es nicht mehr gegangen wäre. An den Oberschulen seien drei von vier neuen Lehrer Seiteneinsteiger, an den Grundschulen gehe die Tendenz auf 70 Prozent zu. Aktuell sind 6500 Lehrer in der Region unter Vertrag. Das sei zwar ein guter Wert. "Wir haben aber keine Reserven, das bringt uns in Schwierigkeiten", so Heynoldt weiter. Die Bildungsagentur habe auch allen Bewerbern für ein Gymnasium in Leipzig, die dort abgelehnt werden mussten, angeboten in Chemnitz an anderen Schulen zu unterrichten. Von einer dreistelligen Zahl habe "keine ganze Handvoll zugesagt".

Beim Thema Ausfall liege Chemnitz unter dem Landesdurchschnitt, sagt Heynoldt. 3,3 Prozent der Stunden seien im vergangenen Jahr ausgefallen, in ganz Sachsen waren es 3,9 Prozent. Andrea Kaiser hakte bei dem Thema ein. Der Kreiselternrat kritisiere, wie Ausfall gezählt wird. Erhalten die Schüler zum Beispiel die Aufgabe, sich still zu beschäftigen, werde das nicht als Ausfall gewertet. Oder wenn ein Hauptfach wie Mathematik durch Kunst ersetzt wird, gilt der Unterricht ebenfalls nicht als ausgefallen. Der Kreiselternrat rief darum die Chemnitzer Eltern auf, die Fehlstunden genau zu dokumentieren. "Wir hoffen, mit Beginn der Oktoberferien ein Ergebnis zu haben", sagte Kaiser. Kjell Ferrenberg, Schüler des Keplergymnasiums und Vorstandsmitglied des Landesschülerrates, sagte: "Bei stiller Beschäftigung machen die Schüler alles, außer ihre Aufgaben."

An der Diesterweg-Oberschule hat sich die Situation entspannt. Es gebe zwei Gymnasiallehrer für das Fach Englisch, die stundenweise aushelfen. Außerdem wurden im Mai eine Lehrerin und zu Schuljahresbeginn ein Lehrer eingestellt. "Alle Stunden sind jetzt abgedeckt", sagte Schulleiterin Gabriele Käschel. Auch Thomas Klec sagte, momentan sei man von größerem Ausfall verschont. Trotzdem sieht der Elternsprecher das Grundproblem noch nicht gelöst: "Die Lehrer müssen einen Anreiz bekommen, um hier zu arbeiten."

Fehlende finanzielle Anreize, zu wenige Studienplätze, nicht genügend Weiterbildung für Seiteneinsteiger: Cornelia Falken blickt pessimistisch in die Zukunft: "Die Qualität an sächsischen Schulen wird in den kommenden Jahren sinken."