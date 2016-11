Leiche auf Vordach in Chemnitz gefunden

erschienen am 21.11.2016



Chemnitz. Auf dem Vordach eines Wohnblocks an der Paul-Bertz-Straße in Chemnitz ist am Montagfrüh eine Leiche gefunden worden, wie die Polizei am Mittag bestätigte. Die Feuerwehr war zur Bergung im Einsatz

Die Todesumstände sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (fp)