Lichtenau: Tanklaster kippt in Straßengraben

erschienen am 05.04.2017



Lichtenau. Ein Tanklaster des ZWA Hainichen ist am Mittwochmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Lichtenau und Merzdorf von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gestürzt. Der 61-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Wrack befreit hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Polizei ist noch unklar, warum der Fahrer etwa 500 Meter nach dem Abzweig des Parkplatzes Sonnenlandpark die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es entstand Sachschaden von 90.000 Euro. Die Verbindungsstraße war zwischen Sonnenlandpark und Merzdorf zeitweise voll gesperrt. Abwasser, das sich im Tank des Lesters befand und Diesel liefen aus. (fp)