Limbach-Oberfrohna: Fünf Verletzte bei Unfall auf S 243

26.10.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Der neue Autobahnzubringer im Test

Rabenstein. In Chemnitz-Rottluff kann man von der A72 ab sofort auch in Richtung Rabenstein abfahren. Was das bringt, wer profitiert und wo die Knackpunkte liegen - "Freie Presse" hat es überprüft. weiterlesen