Limbach-Oberfrohna: Rätsel um merkwürdige Lichter am Nachthimmel wohl gelöst

erschienen am 22.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Das Rätsel um die mysteriösen Lichter über Limbach-Oberfrohna ist wahrscheinlich gelöst. Offenbar handelte es sich bei den Flugobjekten, die am Samstagabend gegen 18.30 Uhr über der Stadt zu sehen waren, um farbige Luftballons, die von innen mittels eines LED-Lichts beleuchtet wurden. Wie eine Leserin berichtete, wurde am Samstag in der Parkschänke eine Hochzeit gefeiert. "Am Abend flogen von dort beleuchtete Ballons nach oben." Sie hätten etwa die Größe normaler Luftballons gehabt.

Das deckt sich mit Einschätzungen von Jochen Engelmann, dem Leiter der Sternwarte Rodewisch im Vogtland. Im Gespräch mit der "Freien Presse" äußerte er die Vermutung, dass es sich um sogenannte Himmelslaternen oder ähnliche Leuchtkörper handelte. Himmelslaternen sind in Sachsen allerdings seit 2009 wegen der mit ihnen verbundenen Brandgefahr verboten.

"Es gibt keine himmlischen Objekte, die den Beschreibungen entsprechen", stellte Engelmann fest. Augenzeugen hatten von etwa 15 weiß-bläulichen Lichtern berichtet, die sich über der Wolkendecke langsam in nordöstliche Richtung bewegt hätten. Ihn hätten am Wochenende keine entsprechenden Beobachtungen aus anderen Orten der Region erreicht, sagte Engelmann. Dies spreche für eine lokale und keine astronomische Ursache. Sternschnuppen seien äußerst kurze Erscheinungen, auch Satelliten kämen nicht infrage.

Die Schilderungen eines Augenzeugen auf Facebook hatten in dem sozialen Netzwerk ein großes Echo ausgelöst. Kommentatoren mutmaßten, es könne sich um Scheinwerfer oder Bundeswehr-Flugzeuge gehandelt haben. Letzteres hatte die Bundeswehr allerdings schon am Montag auf Anfrage ausgeschlossen. Andere Facebook-Nutzer nahmen die Angelegenheit mit Humor und warnten vor einer Invasion von Außerirdischen.

Die Luftballons waren offensichtlich nicht nur in Limbach-Oberfrohna, sondern auch in anderen Orten zu sehen. Bei der "Freien Presse" meldeten sich Leserinnen unter anderem aus Langenchursdorf und Chemnitz, die von ihren Beobachtungen berichteten. "Ich kann aus meinem Küchenfenster weit gucken und habe viele kleine Lichter gesehen", sagte Marianne Rößner, die an der Flemmingstraße in Altendorf wohnt. Die Objekte hätten sich in östliche Richtung bewegt. (jop)