Limbach-Oberfrohna: SpaziergÃ¤ngerin belÃ¤stigt

Limbach-Oberfrohna: Spaziergängerin belästigt

erschienen am 25.08.2016



Limbach-Oberfrohna. Die Serie sexueller Belästigungen in Limbach-Oberfrohna geht weiter. Am Donnerstag ist kurz nach 12.30 Uhr im Waldgebiet nahe Fichtenweg/Ecke Am Pfarrbach eine Spaziergängerin von einem bislang Unbekannten von hinten umklammert und unsittlich berührt worden. Die Frau wehrte sich und schrie, wodurch sie den Angreifer in die Flucht schlug. Die Polizei konnte dem Täter nicht mehr habhaft werden.

Der Unbekannte ist etwa 16 Jahre alt, 1,70 1,75 Meter groß und schlank. Er hat ein südländisches Aussehen und schwarze, kurze Haare. Die Frisur ist einem "Sidecut" ähnlich. Bekleidet war der Gesuchte mit einem hellblauen T-Shirt. Hinweise bitte an die Polizei in Glauchau, Telefon 03763 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zuletzt hatte es in Limbach-Oberfrohna vier sexuell motivierte Angriffe auf Frauen in Limbach-Oberfrona gegeben. (fp)