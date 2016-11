Limbach-Oberfrohna: Vier Schwerverletzte - Hubschrauber im Rettungseinsatz

erschienen am 28.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Limbach-Oberfrohna. Bei einem Unfall in Wolkenburg-Kaufungen bei Limbach-Oberfrohna sind am Montag vier Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Eine 54-Jährige war mit einem Seat gegen 11 Uhr auf der Wetzelstraße in Richtung Bräunsdorf unterwegs und wollte die Kreuzung zur Dorfstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Autofahrers und stieß mit dessen Audi zusammen. Dadurch wurde der Audi gegen einen Peugeot geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurden die Seat-Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin sowie der Audi-Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle vier wurden unter Einsatz von Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. (fp)