Liveticker: Debatte um Citybebauung - wie weiter mit dem Stadthallenpark Chemnitz?

Von Ricarda Terjung

erschienen am 06.02.2017



19.02 Uhr: Moderator Swen Uhlig eröffnet den Abend.

18.55 Uhr: Etwa 100 Menschen sind der Einladung der "Freien Presse" gefolgt und haben Platz genommen. Unter den Zuschauern sind auch Lokalpolitiker, Geschäftstreibende und Investoren.

18.30 Uhr: Heute Abend wird die Debatte zum Chemnitzer Stadthallenpark im Rahmen eines Leserforums öffentlich weitergeführt. Ob und wenn ja, wie der Stadthallenpark bebaut werden soll, das diskutieren in der Stadthalle fünf Experten: Investor Claus Kellnberger sagt, die Straße der Nationen sei der wichtigste Faktor für die Entwicklung der Innenstadt. Ähnlich sieht das Gunnar Bertram, Vorstandsmitglied der Volksbank Chemnitz und Chef der Regionalkammer der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Er findet, die Straße der Nationen biete derzeit die einzige Möglichkeit, eine neue 1-A-Lage für den Einzelhandel in der Stadt zu schaffen. Baubürgermeister Michael Stötzer will mit einer Bebauung des Stadthallenparks die Straße der Nationen wieder zu einer Flaniermeile machen. Prof. Heinz Nagler ist Inhaber des Lehrstuhls Städtebau an der TU Cottbus. Seine Position: Die Bebauung könnte den Park "zu einem grünen Schatzkästlein" machen. Außerdem mit dabei: Stadtumbau-Kritiker Frank Kotzerke. Der Sprecher des Stadtforums Chemnitz sagt, der Stadtpark fasere in Richtung der Straße der Nationen aus. Er könnte deshalb eine "Fassung" vertragen. Der Siegerentwurf des Planungsbüros Lohrer-Hochrein sei aber "in seiner Dimension viel zu hoch angesetzt". Die Diskussion wird moderiert vom Redaktionsleiter der Chemnitzer "Freie Presse"-Lokalausgabe Swen Uhlig. 19 Uhr geht es los.