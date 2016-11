Lkw auf Schienen legt Verkehr lahm

Gestern Morgen ist ein Sattelauflieger auf der Annaberger Straße geborgen worden. Gerätselt wird, wie er auf das Gleis kam.

Von Christian Meyer

erschienen am 23.11.2016



Altchemnitz. Für zwei Stunden ging nahe des Altchemnitz-Centers auf der Annaberger Straße nichts mehr. Gestern Morgen ist dort ein polnischer Mercedes-Lkw auf das Gleisbett der Straßenbahn geraten und dabei stecken geblieben. Der Vorfall ereignete sich um 5.30 Uhr. Über Hergang und Ursache des Manövers ist nicht viel bekannt.

Laut Stefan Tschök, Sprecher der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG), war der Sattelauflieger stadtauswärts in Richtung Annaberg unterwegs. Der Lkw habe sich verrenkt und fuhr auf das Gleisbett. "Vermutlich hat der Fahrer gedacht, er befinde sich noch auf der Straße", so Tschök.

Einmal im Gleisbett gelandet, gab es für den Fahrer kaum eine Chance, ohne Hilfe herauszukommen. "Wenn man im Schotterbereich steht und versucht, wegzufahren, graben sich die Reifen nur noch tiefer ein", so Tschök. So musste schwere Technik anrücken, um die Schienen wieder frei zu bekommen. Bis 7.40 Uhr dauerte die Bergung, bei der ein Abschlepper sowie ein Kran eingesetzt wurden. Dann konnten die Linien 6 und C11 wieder normal weiterfahren. Auch der Autoverkehr, der während der Bergung umgeleitet wurde, rollte wieder in beide Richtungen.

Da es keine Verletzten und keine Sachschäden gab, wurde der Vorfall auch nicht von der Polizei registriert. Weder diese noch die CVAG konnten nähere Auskunft und Hintergründe dazu geben, wie es zu dem missglückten Manöver kommen konnte und ob der Fahrer nach der Bergung weiterfuhr. Die CVAG bestätigte lediglich, dass die Bahngleise nach der Bergung vermessen wurden und man keine weiteren Schäden habe feststellen können.