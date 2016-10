Löwe und Tiger müssen solo bleiben

Im Tierpark sind kurz hintereinander zwei weibliche Großkatzen gestorben. Die jeweiligen Partner sind seitdem allein - was viele Besucher traurig macht.

Von Christian Meyer

erschienen am 22.10.2016



Doreen Drescher und ihr Sohn haben die Tigerdame Taiga schon seit einiger Zeit vermisst. Die beiden sind regelmäßige Besucher des Chemnitzer Tierparks "Wir haben uns schon gewundert, warum wir das Weibchen so lange nicht zu Gesicht bekommen haben", sagt Drescher. Vor zwei Wochen musste das Tier eingeschläfert werden. Es hatte einen Tumor in der Maulhöhle sowie Probleme mit den Nieren. "Eine Erlösung", nennt Kevin Rüffner die Entscheidung, der in der Einrichtung in Reichenbrand als Zooinspektor arbeitet. "Es war ein schwerer Schritt für uns." Das Wohl des Tieres gehe nun einmal vor. Dass der 17 Jahre alte Kater Jantar nun solo ist, stimmt viele Besucher traurig. "Der Tod der Tigerdame ist traurig", so Doreen Drescher. "Wir würden uns wünschen, dass zu dem Männchen bald wieder ein neues Weibchen kommt."

Doch danach sieht es nicht aus. Nach Auskunft der Zooleitung wird es einige Zeit dauern, bis in der Einrichtung wieder ein Paar Sibirischer Tiger zu sehen ist. Die traditionsreiche Haltung von Tigern solle zwar fortgeführt werden, doch zu Jantar selbst werde keine neue Partnerin mehr bekommen.

Auch Löwe Malik wird solo bleiben müssen. Das zwölf Jahre alte Tier hat im Zoo seit 2005 mit Löwendame Kimba gelebt. Ende Februar starb sie nach einer Operation. Auf die Frage, ob in absehbarer Zeit eine neue Löwin hinzukommt, äußerten sich die Verantwortlichen des Tierparks zurückhaltend: Man arbeite derzeit an der Fortschreibung des Einrichtungskonzepts, darin werde sich auch mit den Haltungsbedingungen für Großkatzen beschäftigt. Auswirkungen auf das Verhalten und das Wohlbefinden der beiden hinterbliebenen Großkatzen hätten die Todesfälle der weiblichen Tiere allerdings nicht, versichert die Tierparkleitung. "Man muss sich klar machen: Das sind Einzelgänger", sagt Zooinspektor Rüffner. "Weder Malik und Kimba noch Jantar und Taiga waren ein Liebespaar." Sie hätten sich lediglich geduldet.

Als Jantar vor vier Jahren nach Chemnitz kam, bestand die Hoffnung, dass die beiden Amurtiger vielleicht sogar für Nachwuchs sorgen könnten. Aufgrund des hohen Alters war das allerdings nicht sicher, was sich dann letztlich auch bestätigt hat. Inzwischen wurde zum Zuchtprogramm Kontakt aufgenommen, hieß es von der Tierparkleitung. Die Einrichtung nimmt derzeit an rund 25 Programmen zum Artenschutz teil, darunter auch für Sibirische Tiger. Allerdings: Für ein getrennt lebendes Tigerpaar und eigenen Nachwuchs sei derzeit in Chemnitz zu wenig Platz.

Über die generelle Haltung von Wildtieren hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Der Stadtrat beschloss Ende August, Zirkusse mit Wildtieren nicht mehr auf städtischen Flächen auftreten zu lassen. In der Debatte dazu äußerte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, man müsse überlegen, ob man auch im Zoo "bestimmte Tiere nicht mehr zeigt". Seitens des Tierparks hieß es dazu nur, das Verbot, das der Stadtrat verfügt hatte, bezieht sich bisher lediglich auf Zirkusse. Die Fortschreibung des Tierparkkonzeptes werde aber auch die verbesserte Haltung für Wildtiere behandeln.