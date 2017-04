Lokal in Schloßchemnitz beschossen

erschienen am 13.04.2017



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadteil Schloßchemnitz ist am Mittwochabend ein Lokal beschossen worden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde gegen 18.10 Uhr ein Fenster des Cafés an der Leipziger Straße beschädigt. Alarmierte Beamte stellten ein wenige Zentimeter großes Loch in der äußeren Scheibe des Fensters fest. Eine Tatwaffe, etwa ein Projektil oder ein Stein, wurden nicht gefunden.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich in dem Raum 10 bis 15 Personen aufgehalten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)