MDR probt "Weihnachten bei uns" in der Chemnitzer Stadthalle

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz . Die Show "Weihnachten bei uns", die traditionell am 23. Dezember im MDR ausgestrahlt wird, ist am Donnerstagnachmittag geprobt worden. Am Abend wird die Sendung dann aufgezeichnet. Selbst für die Probe war die Stadthalle fast ausverkauft, die Karten sind aber günstiger als für die Aufzeichnung am Abend.

Moderatorin Kim Fisher begrüßte auf der Bühne unter anderen Maite Kelly, Karat, Sky du Mont, Santiano und Oonagh. Mit Jenny Jürgens sprach sie über ihren vor zwei Jahren verstorbenen Vater Udo Jürgens. Für ihn sei Weihnachten eine ernste Angelegenheit gewesen und er habe sich auch zu Hause ans Klavier gesetzt. (jpe)