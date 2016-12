MDR testet Weihnachtsmärkte - Chemnitz auf vorletztem Platz

Radio Sachsen hatte seit November 30 Märkte im Freistaat unter die Lupe genommen. Die hiesigen Besucher kritisierten vor allem zwei Punkte.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 23.12.2016



Gute Noten von den Besuchern und der Chemnitzer Weihnachtsmarkt - das gehörte jahrelang zusammen wie die Adventszeit und Stollen. In diesem Jahr sieht das allerdings anders aus. Schon bevor das Endergebnis des Weihnachtsmarkttests des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) feststand, schwante Moderator Silvio Zschage nichts Gutes. "Die Chemnitzer werden vielleicht etwas enttäuscht sein", sagte er gestern.

Da waren er und eine Mitarbeiterin gerade mehr als zwei Stunden über den Markt gestreift - allerdings nur über die Klosterweihnacht auf der Klosterstraße und nicht über den großen Markt, der in den Vorjahren regelmäßig die besten Ergebnisse in ganz Sachsen einheimste. "Wir haben dieses Jahr nur den Mittelaltermarkt getestet, weil er ja auch als etwas Eigenständiges beworben wird", erklärte der MDR-Radio-Moderator. Rund 100 Besucher befragten die beiden auf ihrer Tour, darunter laut Zschage etwa 50, die nicht aus Chemnitz stammten. Sie mussten dem Markt in vier Kategorien mit Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht) bewerten. Die Kriterien lauteten: Service, Weihnachtsatmosphäre, Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert. Aus den vergebenen Noten wurde ein Durchschnitt errechnet, der für die Platzierung entscheidend ist.

Die Klosterweihnacht war der letzte vom MDR getestete Markt. Zuvor hatten Zschage und seine Mitstreiter 29 andere Märkte in Sachsen unter die Lupe genommen - jeden Tag einen anderen. Mit der Gesamtnote 1,3 schnitt der Basar in Görlitz am besten ab. Auf Platz zwei folgt Schwarzenberg mit der Gesamtnote 1,4. Den dritten Platz teilen sich Marienberg und der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden (beide Gesamtnote 1,5).

Und der Dauersieger Chemnitz, der dieses Jahr mit der Klosterweihnacht ins Rennen ging? Nur der vorletzte Platz mit einer Gesamtnote von 2,6. Die Gründe dafür sind vielfältig. Beim Thema Preise meinten die Besucher laut MDR, 3 Euro für einen Glühwein und 3,50 Euro für eine Suppe seien okay, aber an der Schmerzgrenze. Kritik wegen der Preise habe man auf allen Märkten in Sachsen gehört, so der Radio-Mann. "Das Ende der Fahnenstange ist offenbar erreicht", sagt er.

Ein spezielles Chemnitzer Problem sei indes die Atmosphäre; Besucher monierten das Ambiente. Zwar seien die Buden mittelalterlich gestaltet und alle Händler tragen entsprechende Kostüme, aber der Markt wirke "wie gewollt und nicht gekonnt", heißt es im Test-Fazit. Dazu komme eine unpassende Musik, mit Weihnachtsschlagern zum Testzeitpunkt. Allerdings gebe es Unterschiede entsprechend der Perspektive: Während Chemnitzer den Markt eher lobten, falle er bei zugereisten Besuchern zumeist durch.

Im Bereich Service fällt das Urteil geteilt aus: Während es für Besucher dank Parkhäuser ausreichend Pkw-Stellflächen gebe, fehlten auf dem Markt Ausschilderung für Toiletten und Attraktionen. Lob gab es für besondere Essens- und Unterhaltungsangebote. Allerdings wünschten sich die Gäste Hinweise, wann die Bühne bespielt wird.