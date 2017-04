Männer skandieren Hitlergruß - Afrikaner verletzt

erschienen am 09.04.2017



Chemnitz. Zwei Männer im Alter von 32 und 20 Jahren sollen am Samstagnachmittag in der Rathausstraße/Ecke Bahnhofstraße in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt und skandiert haben. Als ein 20-jähriger Afrikaner darüber seinen Unmut äußerte, schlug ihm der 32-Jährige ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unmittelbar darauf informierte eine 30-jährige deutsche Zeugin die Polizei, die die Männer schließlich stellte. Die Beamten fertigten gegen die beiden deutschen Männer eine Anzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und belegten sie bis Mitternacht mit einem Platzverweis für den Bereich der Zentralhaltestelle. Der 32-Jährige erhielt zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Das Opfer wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. (fp)