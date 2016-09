"Man weiÃŸ, man hat etwas Sinnvolles gemacht"

"Man weiß, man hat etwas Sinnvolles gemacht"

Die Feuerwehr Chemnitz feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Mit dabei beim Festumzug am Samstag war ein 29-Jähriger, der ganz neu dabei ist. Eigentlich hatte er ganz andere Berufspläne.

Von Jana Peters

Späßchen mit Kindern und geduldige Antworten auf technische Fragen der Eltern: Die Besucher der Feuerwehr-Technikschau auf dem Markt am Samstagnachmittag, die sich an den Festumzug anschloss, erlebten gut gelaunte Feuerwehrleute. Für Philipp Dude ist die gute Stimmung kein Zufall. Er und seine Kollegen gingen gern zur Arbeit und der Zusammenhalt im Team sei groß.

Dude ist 29 Jahre alt und seit Januar 2015 Anwärter zum Brandoberinspektor. Seine Ausbildung wird er im März 2017 beenden. Dass er einmal zur Feuerwehr möchte, war dem gebürtigen Plauener nicht sofort klar. Er legte ein Fachabitur in Gestaltung ab, wollte Grafikdesigner werden oder in der Werbebranche arbeiten. Es folgte ein Medien-Management-Studium in Mittweida, das er 2012 mit einem Bachelor abschloss. Er arbeitete bei Firmen in Chemnitz, unter anderem in der Unternehmenskommunikation. Aber dort habe er Dinge geschaffen, "die morgen schon wieder in Vergessenheit geraten waren", sagt er. Das sei nur wenig erfüllend, ja frustrierend gewesen. Das Thema Familienplanung stand an, er habe nach einem Beruf gesucht, der beständig ist und von dem man gut leben kann. Da er zehn Jahre Erfahrung beim Technischem Hilfswerk gesammelt hatte, sei er dem Feuerwehr-Beruf gegenüber nie abgeneigt gewesen. Trotzdem kam die Entscheidung, nun doch auf dieses Pferd zu setzten, nicht über Nacht. Viel habe er darüber mit seiner Frau gesprochen, schließlich bedeute die Ausbildung auch, dass er oft nicht zu Hause ist.

Bei der Feuerwehr werden generell Menschen mit Lebenserfahrung gesucht. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist Voraussetzung, das maximale Aufnahmealter liegt bei 32 Jahren. 2016 hat die Feuerwehr Chemnitz 16 junge Männer und Frauen eingestellt. "Wir könnten mehr brauchen und nehmen", sagte Feuerwehrchef Bernd Marschner. Doch die Plätze bei der Landesfeuerwehrschule seien begrenzt.

Jeweils drei Monate lang war Philipp Dude bei Wachen in Bochum und Karlsruhe, absolvierte den Grundlehrgang sowie den Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehrschule in Nardt. Aktuell ist er in Chemnitz eingeteilt, absolviert 24-Stunden-Dienste. Nach einer solchen Schicht "weiß man, man hat was Sinnvolles gemacht", sagt Dude. Gemeinsam mit den Kollegen erlebe man gute, aber auch unschöne Einsätze, die gemeinsam ausgewertet werden. "Das schweißt zusammen." In erster Linie seien Feuerwehrleute Teamplayer, das sei das Wichtigste. Da habe sich auch seine Lebenseinstellung verändert. Früher habe er manchmal darüber nachgedacht, was er sich noch kaufen möchte. Das sei jetzt nicht mehr so wichtig. Vielmehr zähle, morgens gesund aufzuwachen und die schönen Momente im Leben zu genießen.

Erlebt hat Dude schon Schwieriges, wie drei Tote in einer Woche, aber auch schöne Einsätze, wenn eine Rettung gelingt. So habe man in Karlsruhe eine Stunde lang erfolgreich versucht, eine Person aus einem Auto zu befreien, das unter eine Straßenbahn geraten war. "Das setzt dann schon Endorphine frei."

Die Berufsfeuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen noch bis Freitag an der Saschen-Allee mit Vorführungen, Vorträgen und der Möglichkeit für Besucher, sich abzuseilen.