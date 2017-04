Mann entblößt sich vor 53-Jähriger

erschienen am 21.04.2017



Chemnitz. Ein Mann hat sich am Donnerstagabend an der Ecke Katharinenstraße/Parkstraße im Chemnitzer Stadtteil Kapellenberg vor einer 53-Jährigen entblößt. Laut Polizei wollte die Frau ihren Müll in den Containern ihres Hauses entsorgen, als ein unbekannter Mann sie ansprach. Die Frau wandte sich zu ihm um und bemerkte, dass der Täter mit unbedeckten Geschlechtsteil vor ihr stand. Die 53-Jährige lief in ihre Wohnung und alarmierte sofort die Polizei.

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung stellten Wachpolizisten schließlich einen Mann in der Altendorfer Straße, auf den die Beschreibung der 53-Jährigen passte. Ob es sich tatsächlich um den Täter handelt, wird sich im Zuge der laufenden Ermittlungen klären. Die Identität des Mannes ist noch unklar. (fp)