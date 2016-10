Mann greift Kinder mit Eisenstange und Beil an

erschienen am 26.10.2016



Chemnitz. Ein unbekannter Mann soll am Dienstag kurz vor Mitternacht an der Flemmingstraße in Chemnitz mit einem Beil und einer Eisenstange auf eine neunköpfige Gruppe von Kindern losgegangen sein. Eine 13-Jährige sowie ein 11- und ein 15-Jähriger wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei informierte war es zunächst offenbar auf der Straße zum Wortgefecht gekommen, dann hatte der Unbekannte der Gruppe mehrmals gedroht und die Stange nach den Kindern geworfen.

Der Mann entfernte schließlich sich vom Tatort und konnte auch von den alarmierten Polizeibeamten nicht gestellt werden. Zum Grund des Angriffs ist derzeit nichts bekannt. Der unbekannte Mann, der sächsischen Dialekt gesprochen hat, soll laut Zeugenaussagen etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkelblondes, sehr lichtes, kurzes Haar. Zur Tatzeit trug er eine Brille, eine dicke, braunkarierte Jacke, eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Hinweise bitte an die Chemnitzer Polizei, Telefon 0371 387-3445. (fp)