Mann im Chemnitzer Stadtzentrum attackiert und schwer verletzt

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in der Carolastraße im Chemnitzer Stadtzentrum attackiert und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem Unbekannten. Letzterer hatte den 24-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt.

Der unbekannte Angreifer flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten vom Tatort. Der 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (fp)