Mann mit Schreckschusspistole aufgegriffen

27.09.2016

freiepresse.de

Chemnitz Friso Gentsch/dpa/Archiv Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft Chemnitz. Die Polizei ist am späten Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Unterkunft für Asylbewerber am Adalbert-Stifter-Weg in ... weiterlesen

08.09.2016

freiepresse.de

Chemnitz Härtelpress/Archiv Chemnitz: Unbekannte brechen auf Baustelle ein - Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro Chemnitz. Unbekannte sind auf eine Baustelle im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg eingedrungen und haben Bestandteile der bereits neu installierten Heizungs- ... weiterlesen

18.07.2016

freiepresse.de

Chemnitz Zentrum - Polizei fasst drei mutmaßliche Räuber Polizeibeamte haben in der Nacht zu gestern drei mutmaßliche Räuber in Chemnitz gestellt. Die Männer (17, 25 und 33 Jahre alt) sollen an der Bushaltestelle ... weiterlesen