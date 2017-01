Mann nach Feuer auf dem Chemnitzer Sonnenberg gestorben

erschienen am 07.01.2017



Chemnitz. Nach einem Wohnungsbrand auf dem Sonnenberg ist am Freitagabend ein 52 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer war kurz vor halb elf in einem Eckhaus an der Philippstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete aus der brennenden Wohnung die 44-jährige Mieterin und den 52-Jährigen, der bei ihr zu Besuch war. Der Mann musste wiederbelebt werden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Alle anderen Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und wurden auf Grund der kalten Temperaturen vorübergehend in einem Bus der CVAG untergebracht. Sie durften nach der Belüftung des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren.

Aus der Brandwohnung wurde auch ein Hund gerettet. Das Tier erholte sich relativ schnell und konnte bei einem Nachbarn zur Betreuung untergebracht werden, berichtete die Berufsfeuerwehr Chemnitz. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt. (fp)